Цитаты Достоевского, «Солярис» Тарковского и хэви-метал в новой коллекции Сrime X Punishment

Третья коллекция бренда Сrime X Punishment («Преступление Наказание»), одежду для которого отшивают заключенные исправительных колоний, поступила в продажу. Это те самые футболки, толстовки, тренчи и бейсболки, представленные на международной выставке моды Pitti Imagine Uomo-2018 во Флоренции, куда бренд из Петербурга ездил вместе с другими русскими марками — ZDDZ, Heart of Moscow, E404, Olovo, Volchok, Korobeynikov, Fusion и Affex.