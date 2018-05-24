Галина Юдашкина показала, как стоит носить пиджак с шортами летом 

@gyudashkinaГалина Юдашкина показала, как стоит носить пиджак с шортами летомГалина Юдашкина (28) стала мамой второй раз в конце марта. Дизайнер и бизнесвумен родила сына. Некоторое время Юдашкина находилась в декретном отпуске в Америке, но сейчас вернулась в Москву. Здесь девушка осуществила давний замысел: открыла салон красоты, куда посетительницы смогут приходить с детьми — для последних обустроена игровая комната. Фолловеры обратили особое внимание на то, как выглядела на открытии молодая мама. Юдашкина выбрала костюм теплого молочного цвета, состоящий из пиджака с шортами. Длина последних весьма элегантная и позволяет рассмотреть ноги. Приталенный пиджак выгодно подчеркивает стройную фигуру. Во время второй беременности дочь Валентина Юдашкина следила за питанием и почти не набрала лишних килограммов. Под пиджаком, судя по всему, только белье. Смело, при этом не пошло. Особое внимание обратим на обувь — модные босоножки на массивном каблуке и толстой подошве. Миниатюрным девушкам стоит взять этот прием на вооружение — подобная обувь зрительно вытягивает ноги. Об этом, например, знает Виктория Бекхэм — у нее целая коллекция подобных туфель и босоножек.
Публикация от?Gala Maxakov Yudashkina? (@gyudashkina) 23 Май 2018 в 12:35 PDT Поклонницы засыпали Галину Юдашкину комплиментами: «Какой красивый образ! Такой летний!», «Вы пример для многих! Как не сидеть по три года в декрете, а с успехом заниматься делами!», «Выглядите очень свежо! Супер!». А тем временем Алина Кабаева показала самый модный брючный костюм этого лета.
Публикация от?Gala Maxakov Yudashkina? (@gyudashkina) 13 Апр 2018 в 1:05 PDT