Стильный выпускной: самые актуальные луки из фильмов

Если ты еще не определилась с нарядом на выпускной и ищешь подходящие варианты, предлагаем посмотреть на образы, подобранные интернет-кинотеатром TVzavr, и ознакомиться со списком кинофильмов, во время просмотра которых можно лучше рассмотреть понравившиеся платья.

В нашем списке представлены платья в тех цветовых гаммах, которые являются наиболее актуальными в 2018 году, и которые будут удерживаться на передовой позиции у дизайнеров на протяжении длительного времени. Итак, начнём.

Сиренево-голубой оттенок «Little boy blue»

В текущем году эксперты в области моды и колористики бурно обсуждает новый сиреневато-голубой оттенок «Little boy blue». Оттенок очень нежный, и смотрится в образе благородно, а подойдет такой оттенок мечтательным и романтичным натурам, стремящимся подчеркнуть свою женственность. Платье в оттенке «Little boy blue» поможет создать торжественное настроение и вместе с тем спокойствие за счет стойкой ассоциации цвета с безмятежным голубым небом.

Идеальные примеры платьев-пачек данного цвета можно найти в красочном мюзикле 2017 года с Хью Джекманом и Заком Эфроном «Величайший шоумен»,

а также в экранизации волшебной сказки о Золушке 2015 года. Советуем посмотреть эти кинокартины всем любительницам поучительных фильмов о чудесах, а также тем девушкам, которые хотят детальнее рассмотреть наряды и цвет, описанный чуть выше.

Насыщенный красный

Еще один цвет, зарекомендовавший себя на подиумах мировых столиц моды в этом году — насыщенный красный и его сочный оттенок «Flame» (пламя). Такой цвет ассоциируется с неукротимой энергией того, кто предпочитает его в одежде.

Страстным и чувственным натурам подойдут такие огненно-красные платья с изящными бретелями и короткими рукавами, как изображены на кадре из заводной комедии «Одноклассницы», рассказывающей о приключениях трёх подруг в Сочи,

а также подпоясанное платье с глубоким декольте героини из мини-сериала «Двенадцать чудес», знакомящего зрителя с историей Натальи, обаятельной учительницы математики, и семьи, которая по счастливому стечению обстоятельств приглашает ее работать к себе частным преподавателем. В попытках изменить скверный характер дочки работодателей, Наталья делится с девочкой легендой о том, что случится чудо и исполнится ее самое заветное желание, если сделать 12 добрых дел. Красные же наряды, как советуют представители fashion-индустрии, в этом сезоне следует дополнять желтыми аксессуарами и предметами гардероба.

Классический белый

Теперь перейдём к следующему варианту, который по совместительству является неустаревающей классикой: к белому цвету. Однако, мы не станем советовать выбирать полностью белые наряды, поскольку последние могут, во-первых, выглядеть не слишком интересно, а во-вторых, будут непрактичными и маркими. А, как мы знаем, любое, даже самое незначительное, пятнышко будет выделяться на белоснежном платье, что в свою очередь способно омрачить любой торжественный день. Решение этой проблемы лежит на поверхности: можно выбрать наряд, где белый будет основным цветом, в то время как детали, будь то пояс, воротник, манжеты, узоры или вышивка будут выполнены в другом цвете.

Примеры удачных цветовых сочетаний можно найти в кинокартинах «Как стать принцессой»

и «Дневники принцессы 2: как стать королевой», которые можно посмотреть в HD-качестве уже сейчас. Нашей редакции видятся наиболее удачными сочетания белого с золотыми, кремовыми и персиковыми тонами. Эти же сочетания были выбраны и героиней упомянутых ранее фильмов, которая совершенно случайно узнает о знатном происхождении своей семьи, и теперь ей предстоит решить, что выбрать: жизнь обычного подростка или настоящей принцессы.

Нестандартное решение

Завершает нашу подборку вариант для девушек, которых не слишком привлекают платья в пол и стандартные цвета.