4 незаменимые вещи в отпуске по мнению Жанны Дама

Слитный купальник

Несмотря на идеальную фигуру, Жанна обожает слитные купальники — как однотонные, так и яркие, с заметным рисунком. И все же на отдыхе в идеале, если у вашего купальника будет эффектный принт — например, анималистичные леопард или зебра, которые в этом сезоне популярны как никогда.

Маленькое черное платье

Ну как француженке обойтись без миниатюрного черного платья, даже там, где припекает жаркое солнце: любимая деталь гардероба станет незаменимым другом в теплые вечера, когда купальник останется сушиться в гостиничном номере, а душа запросит багета и зрелищ — идеальный вариант для прогулок по набережной и романтичных ужинов с любимым человеком.

Обувь на танкетке

Босоножки на танкетке, обвитой жгутами из рафии, не только подчеркнут ваш загар, но и позволят компенсировать отсутствие лодочек на шпильке. Они станут отличным дополнением к романтичным хлопковым блузам, джинсовым шортам и цветочным сарафанам, которые наверняка вы возьмете с собой на отдых.

Вещи с цветочным принтом

Этот узор парижанки традиционно предпочитают всем другим: редко в их гардеробе не встретишь платье, блузку или юбку в мелкий цветок. Красочный и романтичный принт идеально расцветет на фоне лазурного прибоя с белыми «барашками» и золотого песка и непременно украсит ваши летние образы.