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Девушки начнут ходить по улице с корзинками из супермаркета
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Девушки начнут ходить по улице с корзинками из супермаркета 

Lenta.ru 24 мая 2018
Фото: Lenta.ru
Онлайн-ретейлер Asos предложил девушкам сумку, напоминающую металлическую корзину из супермаркета, сообщает The Sun.
На официальном сайте компании появился аксессуар под названием «Сумка-корзинка для покупок». Внешний корпус изделия представляет собой каркас из железных прутьев, соединенных в виде сетки. К корзинке прикреплена ручка в форме кольца, а внутри располагается черный мешок из полиэстера и полиамида для хранения вещей. «Классно, правда?» — говорится в описании к товару.
Сумка-корзинка доступна по цене 43 доллара (2,6 тысячи рублей).
В апреле плетеная сумка-корзина стала одним из модных бестселлеров сезона. На февральской неделе моды в Нью-Йорке бренд Staud продемонстрировал собственную модификацию сумки-корзины. Аксессуар представляет собой авоську из макраме с кожаной емкостью цилиндрической формы внутри.
В январе французский модный дом Celine выпустил в продажу полиэтиленовые пакеты за 985 долларов с черными надписями Celine Paris и «Внимание: во избежание опасности в виде удушья держите эту сумку подальше от младенцев и детей».
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