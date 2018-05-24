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5 бьюти-коллабораций, которых никто не ожидал
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5 бьюти-коллабораций, которых никто не ожидал 

Журнал ОК! 2 часа назад
Бьюти-коллаборациями уже никого не удивишь — даже пока вы читаете этот текст кто-то мастерит новую. Однако есть лимитки, которые ничего не предвещало (и мы вот удивились).
Карл Лагерфельд и ModelCo
Бессменный креативный директор Chanel и Fendi и владелец бренда Karl Lagerfeld раньше не отмечался в бьюти-индустрии. Но не так давно Карл выпустил лимитку для австралийского молодежного бренда ModelCo. В капсульной коллекции есть средства для губ, лица и глаз. Хит линейки — палетка нюдовых теней Choupette, названная так в честь кошки Лагерфельда.
Дженнифер Лопес и Inglot
Как ни странно Дженнифер Лопес раньше тоже не думала о производстве декоративки, да видимо успех косметики коллеги по цеху — Рианны — не давал диве спать по ночам. В прошлом месяце певица исправила ситуацию и при поддержке бренда Inglot создала коллекцию макияжа имени себя. Размахнулась Джей Ло аж на 70 продуктов. В числе новинок есть тени, идеальные для бронзовых смоки-айс, блестящие пигменты, палетка для стробинга и иконический бежевый блеск для губ.
Джереми Скотт и MAC  Арт-директор Moschino тоже неожиданно оказался замешанным в бьюти-историю. Вместе с MAC Джереми Скотт разработал ретроспективную линию макияжа. За времена, вдохновлявшие дизайнера в период созидания говорят упаковки продуктов: палетки, повторяют форму и дизайны музыкальных проигрователей, кассет и CD-дисков. В общем, всем 90-е.
Кайли Дженнер и Кортни Кардашьян
В семье Кардашьян-Дженнер с косметикой полный порядок, поскольку сразу две сестры (Ким и Кайли, если что) владеют собственными бьюти-брендами. Но вот у Кортни отношение к красоте было весьма опосредованным, пока младшенькая, Кайли не справила ситуацию. Дженнер привлекла старшую сестру к созданию капсулы Kourt (первые буквы имени Кортни) для Kylie Cosmetics. Вместе звездные родственницы выпустили палетки теней, хайлайтеры и помады. Кажется, опыт понравился Кортни, так что, вероятно это еще не конец.
Пэт МакГрат и Met Gala
Свежую лимитку своего одноименного бренда топовый фэшн-визажист Пэт МакГрат неожиданно посвятила не одной из знаменитых клиенток, а легендарному Балу института костюма. Примечательно, что в выпуске есть не только косметика (палетка теней и блеск для губ в роскошных упаковках), но еще и несколько футболок.
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