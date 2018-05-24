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Бери, пока горячо: обувь и аксессуары в трендах лета
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Бери, пока горячо: обувь и аксессуары в трендах лета 

Harper’s Bazaar 2 часа назад
Фото: Harper’s Bazaar
Стилисты онлайн-магазина TOPTOP.RU составили лукбук аксессуаров и обуви, по которому, как по чек-листу, можно проверить готовность гардероба к лету. Если поясная сумка и массивные «папины» кроссовки уже в наличии, советуем приглядеться к другим актуальным трендам. Выбрать есть из чего: удобные мюли на каблуке-рюмке или дерзкие туфли с тиснением под кожу рептилий, универсальные белоснежные лодочки или броские босоножки из ремешков с заклепками. А коллекцию аксессуаров пополнят геометричные сумки-чемоданчики или вместительные сумки-корзины.
Чтобы не терзаться муками выбора, напишите в онлайн-чат стилистам магазина на сайте TOPTOP.RU: они подберут обувь и аксессуары под ваши любимые образы.
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