Хилькевич прогулялась с сумкой, в которую помещается сама

Поклонники остались в восторге от необычного аксессуара актрисы.

«Ну и ловите еще один сюрприз для модниц! Моя новая коллаборация с самой с собой! Для того, чтобы ничего не носить больше в руках. Даже собаку. Даже ребенка. Даже мужа». Пост с такой шутливой надписью опубликовала накануне звезда в своем Instagram. И правда, в сумку таких размеров поместится все. Это ли не мечта любой женщины? Правда, сдавать ее в случае киноэкспедиции или поездки в отпуск придется, вероятно, в багаж: для ручной клади многовато!

Образ Анна Хилькевич дополнила другими стильными аксессуарами — кроссовками модного пудрового цвета и очками-треугольниками. Видно, что звезда «Универа», которая готовится стать мамой во второй раз, получает удовольствие от своего положения и находит время для простых женских радостей. «Размер имеет значение», «Супер», «Прелесть», — кайфуют от ее постов и подписчики, которые уже успели поставить своей любимице почти 150 тысяч лайков за такую сумочку.

Принять участие в опросе «А вы какие сумки носите?» в полной версии материала на сайте Woman's Day Анна Хилькевич: «Голову от звездности точно не сорвет»

Звезды, которые обожают уродливые и странные сумки

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