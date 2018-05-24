Что за небрежность: Холли Берри стала жертвой модного казуса

Актриса продолжает расстраивать поклонников странными и дисгармоничными нарядами.

Холли Берри никогда не славилась безупречным вкусом. По крайней мере, ее наряды для красной ковровой дорожки никогда не входили в списки самых удачных или роскошных. Правда, по сравнению с тем, как актриса одевается в повседневной жизни, ее образы для выходов в свет можно назвать вполне неплохими. Холли в очередной раз доказала, что стиль и мода — не самые ее сильные стороны.

Актриса была замечена в аэропорту Джона Кеннеди в Нью-Йорке. Комплект, который она выбрала, совершенно точно нельзя назвать удачным. В чем же причина модного провала? Начнем с того, что Берри выбрала в качестве основы образа мешковатые джинсы-чинос с заниженной талией. Такие брюки не в состоянии украсить даже идеальную фигуру! Ноги в этом наряде выглядели непропорционально короткими и кривыми.

Холли Берри решила дополнить комплект черной полупрозрачной блузой, и это, пожалуй, единственная симпатичная вещь во всем образе, но и ей не удалось спасти положение. Поверх блузы актриса накинула бежевый тренч, который больше походил на половую тряпку, нежели на предмет гардероба: мятая ткань, торчащие нитки, неуместная бахрома по краю — эту вещь можно назвать одним из самых нелепых творений дизайнеров!

В выбранном наряде Берри выглядела весьма неопрятно — нарочито расслабленный стиль в одежде, конечно, в моде, но это явный перебор.

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