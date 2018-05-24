Это обсуждают все: показ Chanel проведут в Москве

Поклонники французского бренда ликуют — 31 мая в Москве состоится показ коллекции Métiers d'art «Париж-Гамбург» 2017/18, которую в декабре 2017 года представили в концертном зале Гамбурга. Московский показ пройдет на ВДНХ в стенах Павильона №69, который был построен в 1986 году и представляет собой бетонный ангар в стиле модерн.