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Это обсуждают все: показ Chanel проведут в Москве
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Это обсуждают все: показ Chanel проведут в Москве 

Harper’s Bazaar 24 мая 2018
Фото: Harper’s Bazaar
Поклонники французского бренда ликуют — 31 мая в Москве состоится показ коллекции Métiers d'art «Париж-Гамбург» 2017/18, которую в декабре 2017 года представили в концертном зале Гамбурга. Московский показ пройдет на ВДНХ в стенах Павильона №69, который был построен в 1986 году и представляет собой бетонный ангар в стиле модерн.
Напомним, что это уже третий пока Chanel Métiers d’art в Москве. Впервые Дом представил свою коллекцию в столице России еще в 1967 году в рамках Международного фестиваля моды, а последний раз — в 2009.
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