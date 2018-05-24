Поклонники осудили Vogue за прикрытое тело актрисы

Австралийское издание журнала Vogue поместило на обложку июньского номера фотографию актрисы Ребел Уилсон в плаще и взбесило поклонников. Об этом сообщает Independent.

Сначала некоторые решили, что тело актрисы отредактировали в фотошопе, чтобы придать ему более привлекательный вид. Однако Уилсон призналась, что своей более стройной, чем обычно, фигурой она обязана здоровому образу жизни и регулярным тренировкам, а не фотошопу.

Тогда фанаты заявили, что фотографы Vogue намеренно надели на комедиантку объемную одежду, скрывая ее плюс-сайз формы.

«Зачем здесь этот плащ. Уверена, это великолепное платье подчеркнуло бы твою красоту, которая не должна быть скрыта», — писали одни.

«Ребел, ты ли это? Не могу найти тебя под всеми этими слоями», — жаловались другие.

«Почему каждый раз, когда плюс-сайз модель попадает на обложку модного издания, они обязательно нарядят ее в самое большое пальто, какое только можно найти?» — возмущались третьи.

Отвечать на эти комментарии Уилсон не стала.