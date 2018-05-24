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Поклонники осудили Vogue за прикрытое тело актрисы
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Поклонники осудили Vogue за прикрытое тело актрисы 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Австралийское издание журнала Vogue поместило на обложку июньского номера фотографию актрисы Ребел Уилсон в плаще и взбесило поклонников. Об этом сообщает Independent.
Сначала некоторые решили, что тело актрисы отредактировали в фотошопе, чтобы придать ему более привлекательный вид. Однако Уилсон призналась, что своей более стройной, чем обычно, фигурой она обязана здоровому образу жизни и регулярным тренировкам, а не фотошопу.
Тогда фанаты заявили, что фотографы Vogue намеренно надели на комедиантку объемную одежду, скрывая ее плюс-сайз формы.
«Зачем здесь этот плащ. Уверена, это великолепное платье подчеркнуло бы твою красоту, которая не должна быть скрыта», — писали одни.
«Ребел, ты ли это? Не могу найти тебя под всеми этими слоями», — жаловались другие.
«Почему каждый раз, когда плюс-сайз модель попадает на обложку модного издания, они обязательно нарядят ее в самое большое пальто, какое только можно найти?» — возмущались третьи.
Отвечать на эти комментарии Уилсон не стала.
Майский номер журнала Vogue тоже возмутил поклонников. На обложку его итальянского издания поместили лицо белой модели Джиджи Хадид, загримированной под темнокожую. Читателям не понравилось, что на снимке, сделанном фотографом Стивеном Кляйном и опубликованном моделью в Instagram, кожа 23-летней девушки имеет темный бронзовый оттенок.
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