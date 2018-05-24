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Не только француженки любят цветочный принт: Сиенна Миллер на премьере пьесы в Нью-Йорке
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Не только француженки любят цветочный принт: Сиенна Миллер на премьере пьесы в Нью-Йорке 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Не только француженки обожают цветочный принт: британско-американская модница Сиенна Миллер тоже неровно дышит к платьям в мелкий цветок. В одной из таких «цветущих» моделей актриса появилась на днях на премьере пьесы Peace For Mary Frances в Нью-Йорке. 36-летняя актриса с улыбкой позировала перед камерами в миди-платье с оборками на рукавах и замшевых серо-голубых мюли с открытым мысом. Жаль, что в магазине можно купить все детали образа Сиенны, кроме ее золотистого загара, — впрочем, впереди у нас все лето, чтобы заполучить такой же сияющий оттенок кожи.
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