Парадный туалет: Lifestyle-блоггер Натали Безрукова

Я выросла в большой семье: у меня 4 брата и 3 сестры. И в детстве я всегда донашивала одежду за сёстрами. У нас даже есть семейные фотографии, где на фото разных лет сначала старшая сестра в одном нарядном платье, потом средняя сестра в этом же платье, и потом очередь доходила до меня. Не было возможности модничать, но очень хотелось. Помню, что мне очень нравились салатовые лосины старшей сестры, и однажды я встала рано утром, пока она спала, надела их и ушла в школу на час раньше. Потом пришла сестра и, конечно, меня переодела. Когда я пошла на работу и стала сама зарабатывать деньги, то тут, конечно, смогла позволить себе намного больше. Но первое время я довольно долго одевалась в полную классику — очень сдержанно, элегантно. Это, конечно, ещё из-за довольно строгого воспитания — например, моя мама считала, что приличные девушки ходят только с собранными волосами, поэтому я всегда носила хвосты или делала какие-то причёски.

Был короткий период, когда меня немного «занесло» — я носила микро-мини, яркую и броскую одежду. А сейчас я бы сказала, что основная черта моего образа — это женственность. Считаю, что это секретное оружие всех девушек. И хотя в тренде стили оверсайз и унисекс, но мне это не очень интересно. Я всегда стараюсь соблюдать баланс между модой и женственностью: если надеваю пиджак «оверсайз», то обязательно скомбинирую его с юбкой и подчеркну талию. Раньше я считала, что кроссовки — это обувь только для занятия спортом. Только недавно их полюбила и стала носить в повседневной жизни, при этом выбираю тоже женственные модели, например бледно-розовых оттенков. Моя новая любовь, которая по комфорту может вытеснить всю остальную обувь, — это мюли. Ещё я обожаю платья, считаю их самым универсальным и эффектным видом одежды. Если стоит выбор между коротким и длинным платьем — всегда выберу длинное. Очень люблю модели со шлейфом и всегда удивляюсь, когда слышу, что в них сложно ходить.

Я часто смотрю Инстаграмы корнеров модных марок одежды — там часто публикуют интересные съёмки, в которых можно подглядеть какие-то приёмы, тренды, чтобы использовать в своих образах. Раньше я не думала о своём гардеробе системно: у меня было много вещей, которые я покупала, а потом они просто висели, потому что я не знала, с чем их сочетать. Я была таким «голодным» человеком, который скупал всё подряд. И ещё складывала и хранила вещи по много лет — вдруг мне это когда-нибудь понадобится. Сейчас, выбирая одежду, я чётко знаю, что с чем будет комбинироваться, или покупаю сразу готовый лук. И ещё я научилась носить даже дорогие вещи просто так, без повода, а не ждать какого-то особенного случая.

Обычно я одеваюсь сама, но когда готовлюсь к каким-то съёмкам или важным мероприятиям, часто советуюсь с профессиональным стилистом Дарьяной Князевой, она мне помогает, даёт советы. Мы с ней очень сдружились, ездили вместе несколько раз на Недели моды в Ригу, которая, кстати, произвела на меня довольно сильное впечатление. Туда я взяла с собой одежду местных дизайнеров — мне было приятно представлять там калининградскую моду.

Мне нравится миксовать люксовые бренды и масс-маркет. Например, одежда H&M studio садится на мою фигуру идеально. А если выбирать туфли-лодочки, то это только «Лабутены», хотя ходить на них мега-неудобно, но выглядят они потрясающе. И главное в образе — это соблюдать баланс: правило «если открываешь низ, то закрываешь верх» ещё никто не отменял., Куда идём: Выставка «Ювелирные этюды» Что надеваем: пиджак Bershka, футболка West Point, юбка Maje, сумка Les Petits Joueurs, туфли Prada, браслет Pandora, часы Folli Follie,

Пиджак я приобрела в Европе во время очередного путешествия. Даже не мерила: схватила, накинула и сразу же купила. Мюли заменили мне кроссовки — они невероятно удобные. Раньше я терпеть не могла розовый цвет, но теперь у меня огромное количество вещей правильного розового цвета, в том числе аксессуары и обувь. Футболку West Point мне подарила дизайнер марки Елена Бочарова — в ней я ездила на Неделю моды в Риге, и надпись на ней «Trouble maker» — точно про меня., Куда идём: Концерт Егора Крида Что надеваем: костюм Kult, кимоно H&M Stidio, босоножки Alexandre Vauthier, серьги Votre Perle, сумка Imayin,

Этот наряд от рижского бренда Kult, мне нужно было срочно переодеться перед их показом на Неделе моды. Я посмотрела всю коллекцию, купила этот look целиком и пошла на показ уже в одежде бренда. В Латвии, кстати, знают своих дизайнеров, узнают их одежду и, конечно, я не могла остаться незамеченной в этом образе у фотографов! Серьги от известного московского дизайнера, а сумку я купила в Биаритце. Давно хотела соломенную сумку, увидела её на витрине и влюбилась. Она ручной работы и с элементами бисера от местного французского бренда., Куда идём: Be In Open Films 2018 Party Что надеваем: юбка и боди No name, туфли Christian Louboutin, моносерьга KaMiKa, сумка Chanel

Боди и юбку сшила на заказ. Купила очень красивую ткань — модный бархат деворе — и придумала такой образ. И красиво, и прозрачно, и сексуально. В Париже, когда я делала фотосессию в этом образе, все оборачивались. Украшение — моносерьга — от калининградского дизайнера, мне её сделали на заказ. Сумка Шанель, признаюсь, была моя мечта, и это подарок любимого на день рождения. В Мюнхене, в бутике Chanel, когда выбирала сумку, с размером определилась быстро, а вот по поводу цвета устроила целую конференцию с подружками и остановилась на таком красивом цвете бордо. Так долго в магазине я не находилась никогда! Так что Chanel — это однозначно любовь с первого взгляда и надолго. Кстати, мою собаку тоже зовут Шанель, но это просто совпадение., Загляните в шкафчики других героев рубрики:

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Директор туроператора «Цвет», диджей Илья Пилецкий;

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Организатор вечеринок Paradoxical Dancing, куратор Sound Around Fest БФ ГЦСИ Данил Акимов

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