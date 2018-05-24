Беспроигрышное сочетание: бежевый + украшения из золота

У стилистов, как и у любых других профессионалов, есть свои универсальные приемы, которые действуют ну просто безотказно. И не все они так скучны, как непременное маленькое черное платье или силуэт «песочные часы». Представьте, что перед вами стоит задача выглядеть представительно и дорого, а в финансах вы ограничены. Да, вы всегда можете надеть идеально отглаженную белую сорочку, темные брюки по фигуре, добавить парочку украшений и засчитать себе неплохой средний результат. Но для моментального wow-впечатления мы подскажем вам более действенный вариант: найти ваш оттенок бежевого цвета и сочетать его с крупными украшениями из розового или желтого золота. Такая комбинация всегда смотрится дорого и аристократично, особенно если ткань вещей плотная и матовая. В качестве подтверждения — 6 образов с недорогой одеждой и украшениями в цветовой гамме пустыни в солнечных лучах.

Костюм бежевого цвета + кулон из розового золота с гранатом

Пусть вы и не ведете светский образ жизни и не дефилируете по красным дорожкам, вам просто необходим брючный костюм. Он относится к тем вещам, которые моментально повышают ваш статус в глазах окружающих, даже если в качестве обуви — обычные белые кроссовки.

Блейзер Zara (7 999 руб.); кулон SL, розовое золото, гранат (заказать); брюки Zara (4 299 руб.)

Бежевый свитер, юбка из замши + серьги из золота с жемчугом

Замша и фактурный трикотаж обладают особенно притягательным шармом. И положительно действуют они как на хозяйку вещей, так и на ее окружение. Так что не удивляйтесь, если в таком образе люди к вам потянутся, и возьмите эту тактику на вооружение для тех ситуаций, когда необходимо понравиться.

Свитер Pull and Bear (1 999 руб.); серьги «ПримаЭксклюзив», розовое золото, жемчуг (заказать); замшевая юбка Mango (6 999 руб.)

Шорты бежевого цвета, топ в полоску + кольцо из золота с коньячными бриллиантами

Бежевый цвет в стилистике сафари просто создан для теплого времени года, для воскресных прогулок и каникул на морском побережье. По вкусу дополните этот простой и универсальный образ золотыми украшениями, как солнечными бликами, а аксессуары подберите из натуральных материалов, плетеные или кожаные.

Шорты Uniqlo (1 999 руб.); топ Stradivarius (1 199 руб.); кольцо SL, розовое золото, бриллианты (заказать)

Рубашка с карманами, бежевые треники + браслет из розового золота

В войне между тенденциями и собственным комфортом первый пункт вынужден принять поражение. Но это не значит, что даже в удобной одежде нельзя выглядеть как принцесса Монако, которая отправилась на каникулы на Французскую Ривьеру в мае.

Рубашка Bershka (1 799 руб.); браслет «Ювелиры Северной столицы», розовое золото (заказать); треники See By Chloé (13 169 руб.)

Бежевое платье-туника + браслет из розового золота с аметистами

В моде в последнее время удивительное разнообразие в фасонах платьев: и мини, и макси, и обтягивающие силуэты, и свободно-непринужденные, а уж про принты и говорить не стоит — актуально словно все и сразу. Пожалуй, такая «всеядность» моды бежевому цвету только добавляет очков и ставит его в самую выгодную классическую позицию.

Браслет Sokolov, розовое золото, аметисты, фианиты (заказать); платье-туника Hatch (£280)

Бежевый комбинезон с рукавами буф + кольцо из розового золота

В вещах песочного цвета есть доля ретролиризма, ведь это еще и тот самый нейтральный цвет, который использовался в изготовлении вещей, когда краски были дороги и хлопотны в применении. Отсюда и ассоциация: бежевый — значит, натуральный, естественный, чистый, — которая закрепилась за этим цветом еще много лет назад.

Комбинезон Masscob с рукавами буф (20 750 руб.); кольцо «Сорокин», розовое золото (заказать)

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