Женские вещи, которые бесят мужчин

Девушки, следующие всем модным тенденциям, должны выглядеть стильно и нравиться всем. Вы действительно так думаете? В реальности оказывается, что далеко не все тренды вызывают восторг у мужчин, а некоторые находки дизайнеров и вовсе раздражают представителей сильной половины.

1. Угги, по мнению мужчин, годны лишь для путешествий по Антарктиде.

2. Нарощенные волосы — один из мужских кошмаров. Чаще всего видно, что пряди нарощены, но это лишь часть беды. Представьте, что во время романтической встречи юноша проводит по волосам избранницы и получает на память накладную прядь.

3. Чрезмерный макияж. Некоторым сложно пережить момент, когда возлюбленная появляется из ванной, сняв мейк-ап. Иногда преображение так разительно, что пугает.

4. Платье в пол. Тут всё очевидно: длинное платье скрывает всё, что может соблазнить мужчину.

5. Леггинсы. Вряд ли кто-то находит эстетику в дамах размера size-plus, затянутых в леггинсы. Эта одежда подходит только стройным девушкам, да и то не в любой ситуации.

6. Предметы гардеробы over-size. Как и длинные платья, такая одежда маскирует аппетитные формы и лишает обладательницу женственности.

7. Обувь на танкетке. Большинство мужчин считают, что танкетка превращает изящную ножку в массивное копыто.