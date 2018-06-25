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Женские вещи, которые бесят мужчин
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Женские вещи, которые бесят мужчин 

Рамблер 5 часов назад
Девушки, следующие всем модным тенденциям, должны выглядеть стильно и нравиться всем. Вы действительно так думаете? В реальности оказывается, что далеко не все тренды вызывают восторг у мужчин, а некоторые находки дизайнеров и вовсе раздражают представителей сильной половины.
1. Угги, по мнению мужчин, годны лишь для путешествий по Антарктиде.
2. Нарощенные волосы — один из мужских кошмаров. Чаще всего видно, что пряди нарощены, но это лишь часть беды. Представьте, что во время романтической встречи юноша проводит по волосам избранницы и получает на память накладную прядь.
3. Чрезмерный макияж. Некоторым сложно пережить момент, когда возлюбленная появляется из ванной, сняв мейк-ап. Иногда преображение так разительно, что пугает.
4. Платье в пол. Тут всё очевидно: длинное платье скрывает всё, что может соблазнить мужчину.
5. Леггинсы. Вряд ли кто-то находит эстетику в дамах размера size-plus, затянутых в леггинсы. Эта одежда подходит только стройным девушкам, да и то не в любой ситуации.
6. Предметы гардеробы over-size. Как и длинные платья, такая одежда маскирует аппетитные формы и лишает обладательницу женственности.
7. Обувь на танкетке. Большинство мужчин считают, что танкетка превращает изящную ножку в массивное копыто.
Женский форум
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