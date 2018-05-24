UNIQLO выпустил первую коллекцию одежды для отдыха — и она классная!

Японский бренд UNIQLO продолжает разбавлять базовый ассортимент коллаборациями: на этот раз партнером по летней коллекции марки стал немецкий дизайнер Томас Майер . В результате сотрудничества у них получилось порядка 50 технологичных вещей — они не промокают под летним дождем, быстро сохнут после бега по волнам и минимизируют неприятные запахи.

В отличие от сезонных коллекций UNIQLO, в этой действительно много красок: ярко-красные шорты, оранжевые футболки, платья с колорблокингом, бирюзовые спортивные костюмы и кислотно-фиолетовые рубашки — все в самых модных оттенках по версии института цвета Pantone. Главный орнамент коллекции тоже выбран с уклоном в подиумные тренды — мужские поло, женские туники и раздельные купальники украшены летним «гавайским» принтом. Все вещи, удобство которых было протестировано Томасом Майером лично, поступят в продажу уже 31 мая. Футболки будут стоить 999 рублей, купальники и вьетнамки (да, они тоже есть!) — 1999 рублей, пляжные шорты, платья и блузки — 2999 рублей, а куртки — 4999 рублей.