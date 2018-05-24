Все, что нужно знать о показе Chanel в Москве

Поклонники французского бренда ликуют — 31 мая в Москве состоится показ коллекции Métiers d'art «Париж-Гамбург» 2017/18, которую в декабре 2017 года представили в концертном зале Гамбурга. Мы собрали главные детали показа, о котором скоро будут говорить все.

1. Московский показ пройдет на ВДНХ в стенах Павильона №69, который был построен в 1986 году и представляет собой бетонный ангар в стиле модерн.

2. В честь старта продажи коллекции в бутиках столицы, с 23 мая по 10 июня на московских улицах можно будет увидеть два эффектных скетча с изображением женской фигуры.

3. Эти скетчи девушки в плиссированной юбке, расшитом жилете, фуражке и воздушном шарфе появятся на Большой Никитской и на Долгоруковской улицах.

6. Лицом показа в Москве стала актриса Равшана Куркова . Звезда приняла участие в съемках фильма, который рассказывает о процессе производства новой коллекции. Кстати, на показе в Москве Равшана продемонстрирует одно из платьев Métiers d'at.

5. Вышивка на вещах из последней коллекции была создана парижскими ателье Maison Lesage и Atelier Montex, цветы и плюмажи — Lemarié, обувь — мастерской Massaro, а головные уборы — Maison Michel.

6. Напомним, что это уже третий пока Chanel Métiers d’art в Москве. Впервые Дом представил свою коллекцию в столице России еще в 1967 году в рамках Международного фестиваля моды, а последний раз — в 2009.

#CHANELMetiersdArt

#CHANELinMoscow