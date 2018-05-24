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Дизайнер-бунтарь одел католических детей
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Дизайнер-бунтарь одел католических детей 

Lenta.ru 24 мая 2018
Фото: Lenta.ru
Глава бренда Off-White дизайнер Вирджил Абло в коллаборации с производителем спортивной одежды Nike выпустили футбольную форму для учащихся католической школы Boylan Central Catholic High School в Иллинойсе, США, где учился сам Абло. Об этом сообщает Hypebeast.
Школьникам подарили лонгсливы в двух вариантах расцветкок: мальчикам в черно-белую клетку и с красной надписью Off-White, а девочкам — однотонные белые с логотипом оранжевого цвета.
Ученики поблагодарили Nike и Off-White в Instagram, где в аккаунте Boylan Central Catholic High School были опубликованы фотографии футбольной команды в новой униформе.
Вирджил Абло — американский дизайнер, художник, архитектор и инженер, уроженец Рокфорда (штат Иллинойс). Окончив школу, обучался в Университете Висконсина в Мэдисоне и получил диплом архитектора в Технологическом институте Иллинойса. Бренд Off-White Абло основал в 2012 году, с 2015 года марка представляет свои коллекции на Неделе моды в Париже. Показы Off-White вызывают ажиотаж: так, на Неделе сезона осень-зима 2018-2019 блогеры устроили беспорядки, толпа желающих попасть в зал без приглашения перегородила улицу, не давая машинам с организаторами подъехать ко входу.
В марте афроамериканского дизайнера назначили руководителем направления мужской одежды французского модного дома Louis Vuitton.
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