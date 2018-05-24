Как носить цветочный принт: 5 главных правил и 12 модных образов

Как носить цветочный принт: главные правила

Фото: @dolcegabbana

Цветочный принт — рисунок на ткани из растительных и цветочных мотивов. Глобально все цветочные принты делят на крупные и мелкие, но существует много других градаций. Например, по типу рисунка — это может быть нежная пастораль, яркий тропический принт, пёстрый принт, сочетающий в себе несколько контрастных оттенков, или простой двуцветный, активный принт, наполненный движением, намеренно бросающийся в глаза, или спокойный, с преобладанием классических изображений, и так далее. Выбирая ткань с принтом для той или иной модели, в первую очередь ориентируйтесь на свои ощущения и вкус — в сегодняшней моде возможно почти всё, главное — уметь это носить. Однако есть классические правила.

1. Четыре главных варианта ношения цветочного принта:

— full-body: главный акцент — на платье или комплект из ткани с принтом, аксессуары — нейтральные;

Фото: @sisiandmay

— print block: блоки из ткани с принтом сочетаются с однотонными вещами;

Фото: @globe.pt — print on print: сочетание в одном образе вещей с разными принтами (как с разными цветочными принтами, так, например, и полоски или гороха с цветочным принтом);

Фото: @balenciaga

— акцент: использование цветочного принта в аксессуарах (сумка, шарф, обувь), остальной образ из однотонных вещей.

Фото: @zara

2. Крупный цветочный принт, как правило, самодостаточен — его хорошо использовать как акцент или в образах full-body.

Фото: @dorothy_boutique

3. Мелкий цветочный принт даёт больше возможностей для сочетаний — особенно он хорош с денимом и другими однотонными тканями.

Фото: @themerrymoore

4. Для строгого офисного дресс-кода цветочный принт уместен не всегда. Выручает использование его в качестве акцента или выбор максимально спокойного варианта.

Фото: @funkyfeathervintage

5. Обычно миниатюрным женщинам не рекомендуют крупный принт, а для крупных фигур — мелкий, но это правило условно. Лучше ориентироваться на то, что любой принт так или иначе подчёркивает ту часть тела, на которую надета вещь с ним.

Фото: @scarlettfashiondresses

Модные образы с вещами с цветочным принтом:

1. Беспроигрышно: в сочетании с чистым белым отлично будет смотреться и нежный пастельный, и яркий пёстрый цветочный принт.

Фото: @hm 2. Контраст, ставший классикой: романтичное платье в цветочек с подчёркнуто грубыми ботинками выглядит ещё нежнее и очаровательнее.

Фото: @asos

3. Полоска + цветы: юбку или юбку-брюки с ярким цветочным принтом можно скомпоновать с подходящим по гамме полосатым верхом.

Фото: @asos

4. Обратный вариант: низ в полоску сочетаем с пёстрым «цветочным» верхом (по-прежнему стараясь оставаться в одной цветовой гамме).

Фото: @hm 5. Готовый микс принтов: чтобы добиться трендового эффекта сочетающихся принтов, необязательно комбинировать — можно выбрать ткань, где изначально, например, полоска дополняет цветочный принт.

Фото: @dolcegabbana

6. Цветы+горох: если грамотно подобрать оттенки, цветочный принт можно скомпоновать и с вещью из ткани в горох.

Фото: @asos

7. Удобно и свежо: платье или юбка с цветочным принтом особенно хорошо будет смотреться с белыми кроссовками или кедами, если в расцветке ткани присутствует белый.

Фото: @asos

8. Шикарно: нежный цветочный принт на шифоне или шёлке + тонкий каблук = великолепный летний образ и для дневного, и для вечернего выхода.

Фото: @hm 9. Оригинально: летний классический костюм из льна или хлопка с одноцветным цветочным принтом — отличный способ соблюсти дресс-код и остаться в тренде.

Фото: @hm 10. Два в одном: попробуйте скомпоновать два цветочных принта в одной модели платья или блузки — это один из самых трендовых в нынешнем сезоне вариантов.

Фото: @topshop

11. С ажуром: выбирая к вещи с цветочным принтом ажурную «пару», остановитесь на однотонном варианте — ажур сам по себе даёт эффект узора, паттерна.

Фото: @sarah_rickard_stylist

12. Достаточно детали: «цветочный» аксессуар может дополнить романтичный комплект или сделать более женственным — строгий.

Фото: @dolcegabbana