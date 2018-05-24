8 модных летних вещей, которые нужно купить каждому мужчине, чтобы быть в тренде

Белая футболка

Белая хлопковая фуболка — незаменимая вещь на лето. Даже в офисном стиле в жару допускается надевать ее вместо рубашки. Базовую белую футболку можно носить с пиджаком и отдельно.

Поло

Поло — более строгий вариант, чем футболка. Для работы лучше купить однотонную тенниску. Она легко может заменить рубашку в сочетании со строгим костюмом. И в ней будет не так жарко. Расцветки рубашек поло позволяют выбрать вариант на все случаи жизни.

Рубашка поло в Milano Moda, цена: от 6 300 руб.,

заказать: +7 (800) 333-44-87 Рубашка поло в Milano Moda, цена: от 7 900 руб.,

заказать: +7 (800) 333-44-87 Рубашка с коротким рукавом

Тем, у кого строгий дресс-код на работе даже летом, подойдет рубашка с коротким рукавом. В этом сезоне дизайнеры представили не только традиционные варианты в клеточку и полоску, но и рубашки в стиле сафари. Свободные по крою модели песочного цвета и хаки — тренд 2018 года.

Рубашка OLYMP​, цена: от 7 650 руб.,

заказать: +7 (846) 201-17-97 Рубашка OLYMP​, цена: от 3 090 руб.,

заказать: +7 (846) 201-17-97 Светлый пиджак

В жару пора отложить темные пиджаки и купить светлые хлопковые модели. В них гораздо легче перенести зной. Белые, бежевые и светло-серые пиджаки хорошо смотрятся с рубашками поло и однотонными футболками. Хлопковые брюки

Одежда на лето для мужчин должна быть сшита из облегченных тканей. Хлопковые брюки — настоящее спасение для офисных работников. Чиносы и слаксы молочных, бежевых, серых, коричневых и даже розовых тонов не выходят из моды уже несколько сезонов. Их можно подвернуть, что тоже является плюсом в теплую погоду. Длину брюк нужно подбирать индивидуально. Дождевик

Лето в России не всегда бывает жарким, поэтому стоит запастись ветровкой. В моде длинные тренчи в клетку, дождевики армейских цветов и бомберы. Все это отлично сочетается с вещами базового делового гардероба. Всего же сегодня существует семь видов легких курток, которые должны быть в гардеробе любого мужчины.

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цена: от 13 200 руб., заказать: +7 (800) 333-16-20 Слипоны

Легкая мужская деловая обувь — это слипоны. Полностью закрытые строгие туфли выполняются не из кожи, а из более легких материалов. По удобству слипоны не уступают кедам. На самую жаркую погоду можно купить тканевые эспадрильи.

Солнцезащитные очки

Любой стильный мужчина летом ходит в солнцезащитных очках. В этом сезоне в моде богемные модели в овальных, круглых и прямоугольных оправах. Как мужчине создать стильный деловой образ:

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