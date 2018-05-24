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Швейный словарик: что такое однобортный и двубортный
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Швейный словарик: что такое однобортный и двубортный 

BurdaStyle.ru 24 мая 2018
Фото: BurdaStyle.ru
У двубортных моделей два ряда пуговиц. При этом функциональное значение имеет только один ряд, второй, как правило, выполняет декоративную роль и не застегивается. Двубортная застёжка досталась современным моделям от военно-морской формы.
Двубортные и однобортные модели могут отличаться и по количеству пуговиц в ряду, но таких строгих рамок как для мужских пиджаков, в женских моделях не существует.
Двубортные модели чаще всего имеют три пуговицы в правом и левом ряду. В коротких жакетах их может быть всего по две в каждом ряду, а в длинных пальто — по четыре и более пуговиц.
У однобортных моделей пуговицы расположены только по краю одного борта, а петли по краю другого. Застёжка при этом располагается точно посредине. Однобортные жакеты могут быть на одной, двух, трёх и более пуговицах, всё зависит от конкретной модели.
Однобортные модели более популярны, чем двубортные.
Двубортные жакеты и пальто за счет четырёх слоев ткани спереди в области застёжки могут полнить, поэтому к выбору модели стоит подходить с осторожностью. Однобортные модели гармонично смотрятся в любом размере.
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