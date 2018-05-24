Как весь мир помешался на одной сумке

Эту сумку можно назвать новой классикой. С ней ходят Джессика Альба , Карли Клосс и Рианна. Действительно, что там не любить?

Джессика Альба

Успешная бизнес-вуман, счастливая мама и вообще современная девушка Джессика Альба нуждается в удобной и большой сумке. Поэтому свой выбор звезда и остановила именно на новинке Дома моды Dior. Туда можно сложить и ее фирменную косметику, большой кошелек и даже подгузники (для деток, разумеется). А мы считаем, что с такой можно в университет, и на работу, и даже в школу. Не идеальный ли подарок на выпускной?

А Диана Крюгер решила опробовать тренд на двойную сумку. Или сумка ей просто пакет заменяет. Зато никакого вреда природе — меньше пластиковых пакетов! Да и для шоппинга самый подходящий размер.

Карли Клосс

Карли — одна из самых востребованных моделей современности. Девушка постоянно путешествует в разные города и страны. Поэтому без удобной сумки, которую можно было бы взять на борт, никак не обойтись. А если это еще и именная модель от Dior, то с ней можно сразу с корабля на бал.

Если Рианна что-то носит — это автоматически становится трендом. Так, в принципе, и произошло с сумкой Bool Tote. Королева R'n'B сочетает ее вместе с нарядами в стиле спорт-шик: свободный верх, спортивные брюки и обувь с мехом.

Айми Сонг

Ами демонстрирует крутой лук в стиле casual: белые джисны с небольшими разрезами, однотонная рубашка свободного кроя, белые туфли и большая сумка Dior. Мы в восторге!

Не бойтесь, что с этой сумкой ходят все. Бренд предлагает несколько стильный расцветок. Выбор за вами!