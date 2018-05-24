Дети звезд завоевывают модный Олимп

Они с раннего детства привыкли к вспышкам фотокамер и пристальному вниманию папарацци. Ведь их родители — не совсем обычные люди, а настоящие звезды — те, кого мы привыкли видеть на экранах и красных дорожках. Но вместо того чтобы скромно спрятаться в тени, эти дети смело отправились навстречу судьбе, сделав свои лица узнаваемым брендом. Для отпрысков знаменитостей карьера модели стала продуманным шагом, ведь громкая фамилия предоставляет отличные возможности для старта.

Нам, беспристрастным зрителям, гораздо интереснее наблюдать не за безвестной моделью, вышагивающей по подиуму, а за отпрыском любимого актера, например. Узнавать знакомые черты, сравнивать. «Фигура-то у него не хуже, чем у отца», — писали в комментариях к фотосессии Патрика Шварценеггера . Семнадцатилетний парень не постеснялся обнажить скульптурный торс ради рекламной кампании джинсовой марки Hudson Jeans. Билборды с его изображением висели на бульваре Сансет в Лос-Анджелесе и пришлись по душе публике. Симпатичного юношу тут же приметило крупное модельное агентство L. A. Models, и сейчас он регулярно участвует в показах Ralf Lauren и Armani. По словам Патрика, идею заниматься этой работой ему подала мама, ведь еще в пятнадцатилетнем возрасте с помощью родителей он основал свою филантропическую линию одежды для мужчин Project 360. Десять процентов от продажи товаров поступает в благотворительные фонды. Также Патрик стремится идти по стопам отца в сфере кино. Сейчас на его счету несколько работ: «Королевы крика», «Скауты против зомби», «Одноклассники-2» и «Мотылек».

Дочь Ким Бейсингер Алека Болдуина Айрленд обладает взбалмошным характером… и кучей комплексов. Рост «крошки» сто восемьдесят восемь сантиметров. Куда пойти с такими данными? Конечно, в модельный бизнес. Айрленд было семнадцать, когда она получила свою первую серьезную работу. Новостью девушка сразу поделилась с подписчиками своего микроблога: «Теперь я официально работаю на TwoManagement и IMGmodels. Я счастлива, довольна и готова к новым свершениям». Первая фотосессия не заставила себя ждать: Айрленд демонстрировала купальники для New York Post. Кстати, те же подписчики начинающую модель и раскритиковали. По их мнению, тело девушки далеко от идеала, ей надо сбросить вес. Тем не менее за этой съемкой последовала другая, и тоже в купальниках, для Modern Luxury’s Beach, затем — фотосессии для сентябрьского Elle и V Magazine. А в 2014 году голубоглазая красотка попробовала себя в роли манекенщицы на показе Donna Karan. Кроме того, она стала лицом новой коллекции Sisley вместе с Джиджи Хадид и Саймоном Нессманом. Кстати, девушка ревностно относится к сравнениям со звездной мамой, утверждает, что они полные противоположности. Ким маленькая и хрупкая, а у Айрленд внушительный рост и спортивное телосложение. Также в одном из интервью прозвучала такая фраза: «В отличие от нее у меня есть попа».

А вот дочь супермодели Джерри Холл и рок-звезды Мика Джаггера Джорджия Мэй очень благодарна своим родителям. Они воспитывали ее строго, не баловали, сумма расходов регламентировалась — в итоге девушка задумалась о собственных заработках. Сейчас ее модельная карьера развивается. Наряду с рекламой джинсовой марки Hudson Jeans (которой занимается и упомянутый выше Патрик Шварценеггер) Джаггер работала с модными домами Chanel , Versace и Vivienne Westwood. В 2010 году она была признана моделью года во время церемонии British Fashion Awards. Джорджия также появлялась в рекламе аромата Thierry Mugler «Angel». Эта юная особа с характером, одна из тех в фэшн-индустрии, кто выступает против стандартизации внешности. Сама она не раз получала советы поставить брекеты и избавиться от фирменной щербинки. Но именно ее модель считает своей изюминкой. В интервью изданию London Evening Standard Джорджия сказала, что берет пример с мамы: та всегда учила ее быть собой, радоваться жизни и не пытаться заставлять себя делать что-то через силу.

Кумиром и секс-символом поколения шестидесятых был красавец француз Ален Делон . Именно он стал лицом Dior в рекламе аромата L’Eau Sauvage в 1966 году. А спустя полвека эстафету подхватил его сын Ален-Фабьен, который стал рекламировать Dior Homme. В модельном бизнесе юноша не новичок: за последние три года он уже появился на обложке Vogue Hommes International, побывал лицом французского бренда Zapa и принял участие в показах Gucci. И хотя некоторые считают, что Ален-Фабьен не так харизматичен и обаятелен, как в свое время его отец, но какие его годы! Во всяком случае, у Делона-младшего уже образовалась армия поклонниц — пока, может, и не столь многочисленная, как у его отца.

Увы, время не щадит никого. И вот уже постаревший Джеймс Бонд , любимый многими киноактер Пирс Броснан , смеясь, называет себя дедом. Однако мы можем любоваться его молодой копией. Сын Дилан Броснан вполне успешно осваивает модный олимп. Так, он стал лицом рекламной кампании Burberry весна–лето 2016 года. В бежевом тренче и черных брюках юноша походил на рок-звезду. Он и в самом деле занимается музыкой, а еще учится в киношколе. Нет сомнений в том, что громкая фамилия помогает детям знаменитостей строить карьеру, но не так произошло с Броснаном. Эффектного юношу заметил в Малибу дизайнер марки Saint Laurent Эди Слиман и пригласил к участию в модном показе. И вот уже шесть лет парень с успехом рекламирует этот бренд.

Те же красиво очерченные губы, надменное выражение лица, длинные изогнутые ресницы — у юного Рафферти Лоу есть все шансы перехватить титул покорителя женских сердец у своего отца, Джуда Лоу . Впервые четырнадцатилетний юноша вышел на подиум в 2014 году на показе DKNY. Дальше — больше: контракт с лондонским агентством Select Model Management, фотосессии в журналах. А не так давно Рафферти стал лицом английского ювелирного бренда Effra London. Также он принял участие в рекламной кампании шведской марки Tiger of Sweden. Молодой человек увлекается не только модой, но и музыкой: вместе с другом детства Марли Маки — сыном бас-гитариста популярной рок-группы Pulp — основал музыкальный коллектив под названием Dirty Harrys. «Рафи воплощает в себе дух рок-н-ролла и истинно лондонский подход к выбору костюма» — так объяснили в компании свой выбор младшего Лоу в качестве модели. Кстати, Джуд Лоу называет себя сумасшедшим папашей: «Я все время паникую, боюсь, что мои дети что-то натворят в своем переходном возрасте». Однако поводов для беспокойства пока нет: Рафферти не замечен ни в каких скандалах. Кстати, и его младшая сестра Айрис тоже стала моделью: в образе мрачного подростка она рекламирует роскошные пижамы Illustrated People.

Переживает за свою крошку и «пират» Джонни Депп . По его словам, Лили Роуз — девушка с характером. И ведь есть в кого! В свое время Джонни не закончил школу, что не помешало ему сделать головокружительную кинокарьеру. А Лили Роуз в свои семнадцать уже вполне профессиональная модель: принимает участие в показах Chanel, и ее называют музой Карла Лагерфельда , как в свое время и ее мать, Ванессу Паради . Мисс Депп рекламирует оптику Chanel и стала лицом нового аромата бренда No.5 L’Eau. Однако и это не устраивает знаменитого отца: «Для меня странно и мучительно видеть мою девочку, совсем еще ребенка, в макияже, на подиуме, сопровождаемую тысячами глаз», — заявил он в интервью. Не раз Лили Роуз подвергалась обвинениям в анорексии за свою излишнюю худобу. «Откровенно говоря, меня беспокоят все эти комментарии в Instagram: „Она не ест“, „Она анорексичка“… Это печалит меня, потому что я очень старалась справиться с этой проблемой, которая возникла несколько лет назад. Все, кто сталкивался с этим, знают, как трудно прийти в норму», — заявила мисс Депп.

Русский сувенир

Трагичная история Алеси Кафельниковой , дочери знаменитого российского теннисиста Евгения Кафельникова , стала достоянием общественнос-ти. Алеся проснулась знаменитой после того, как снялась для каталога молодежной марки «Кира Пластинина». После этого она заключила контракт с модельным агентством «Элит» и отправилась в Лондон. Ей предрекали карьеру не хуже, чем у Натальи Водяновой , но спустя какое-то время девушка вернулась на родину. В светской тусовке шептались, что у нее проблемы с психикой и она пыталась покончить с собой. Горький пост в микроблоге Евгения Кафельникова о том, что он отец-неудачник и его жизнь похожа на ад из-за того, что дочь пристрастилась к наркотикам, подлил масла в огонь. Алеся поспешила опровергнуть информацию, заявив, что папа писал не о ней. Но шила в мешке не утаишь. Спустя время стало известно, что модель находится на лечении в реабилитационном центре. А потом появилось ее откровенное интервью в «Татлере», где Алеся рассказала о чувстве отверженности и одиночества, непростых отношениях с отцом, несчастной любви… В общем, богатые тоже плачут. Но, возможно, эта история заставила Алесю пересмотреть ориентиры в жизни. «Я благодарна папе за то, что он запер меня в клинике. Что он меня не бросил. Оплатил лечение. Понимание, что он меня на самом деле очень любит и всегда пытался защитить, пришло вот таким причудливым образом».

Возможно, поэтому Вера Брежнева весьма настороженно относится к шагам ее старшей дочери Сони на модельном поприще. Девочка унаследовала красоту матери, и не раз глянцевые журналы приглашали их обеих для участия в совместных фотосессиях. Причем к чести Веры надо сказать, что выглядит она прекрасно — не как мама шестнадцатилетней Сони, а скорее как ее старшая сестра. Юная модель уже обратила на себя внимание на показах российских дизайнеров Анны К и Беллы Потемкиной и несколько раз снималась для лукбуков известных украинских брендов. Однако ее мама Вера Брежнева не относится к этому «хобби» дочери серьезно: «В подростковом возрасте все девочки хотят быть моделями. Сонечка попробовала и сейчас уже вполне спокойно на это смотрит, сосредоточена на учебе».

Пятнадцатилетнюю внучку Софии Ротару Соню Евдокименко называют одной из самых перспективных моделей из знаменитых семей. Впервые она вышла на подиум в семь лет — участвовала в показе Bonpoint в Киеве. Ее очень любят глянцевые издания, а ее внешность очень нравится дизайнеру Лилии Пустовит. Она стала «Лучшей моделью» по версии премии Mercedes-Benz Kiev Fashion Prize. Впрочем, Соня покоряет не только красотой, но и умом, обаянием и… скромностью. Свое родство со знаменитой бабушкой старается лишний раз не афишировать. Даже ее одноклассники и учителя долгое время не знали, что она внучка Софии Ротару. «Я всегда проявляю себя как личность, а принадлежность к семье — это лишь бонус», — говорит она. По словам девушки, в модных показах она участвует ради интереса, а не ради заработка. А будущую профессию намерена связать с музыкой, продолжив династию.

Дочь певца Дмитрия Маликова Стефанию называют королевой Инстаграма. У нее гораздо больше подписчиков, чем у ее звездного папы. Стеша не раз появлялась и на страницах журналов, рекламируя отечественные бренды одежды для подростков. Также выходила на подиум в нарядах из коллекции Barbie Алены Ахмадуллиной . «Родители с детства внушали, что я не стану всю жизнь веселиться на папины деньги, мне нужно будет самой трудиться. Сейчас мама шутит, что я вышла на самоокупаемость». В 2015 году дочь музыканта снялась для американского Teen Vogue и стала лицом ювелирной марки Cartier в России. Попробовала свои силы она и на музыкальном поприще, спев дуэтом вместе с сыном олигарха Владимира Киселева Юрием песню «Не торопитесь нас женить». Впрочем, ее творчество вызвало гораздо меньше восторгов, чем в свое время хиты папы. В будущем Стеша видит себя в более серьезной профессии — она поступила в МГИМО на факультет международной журналистики.

Выходящих на подиум российских знаменитостей не так много. Пожалуй, стоит отметить Филиппа Газманова . Хотя между ним и Олегом Газмановым нет кровного родства (Филипп — сын от первого брака нынешней супруги певца Марины), все отмечают их невероятное внешнее сходство. Филипп сотрудничает с питерским агентством Mavrin Models, у него уже было несколько фотосессий, которые Роспотребнадзор успел заклеймить как «гей-пропаганду». Однако отчим на его стороне: «У него такая фигура сумасшедшая, я доволен, что он берет с меня пример. Он не пьет, не курит, отличный парень. Да, он фотографируется, и слава богу, пусть продолжает это делать».

Маленькая страна

С каких лет можно выходить на подиум? Супермодель Алессандра Амбросио не видит ничего плохого в том, что ее малышка Аня стала моделью. Девочке было всего четыре года, когда ее пригласили рекламировать коллекцию американского бренда London Fog Kids. Аня участвовала в фотосессии вместе со своей звездной мамой. Алессандра рассказала, что они очень весело провели время на съемке.

А вот Синди Кроуфорд была далеко не в восторге, что дочь Кайя решила повторить ее путь. В десять лет звездная наследница приняла участие в рекламной кампании Versace Kids. «Я против этого. Если дочь не передумает и в шестнадцать лет все еще будет мечтать о подиуме, тогда я не стану ей запрещать. Но сейчас ей стоит заняться учебой и не портить кожу и волосы косметикой», — заявила супермодель. Однако со стороны модных гуру было бы странно не использовать эффектные данные Кайи. Роскошные волосы, прекрасные карие глаза, обворожительная улыбка, разве что родинки, как у мамы, не хватает. И свой первый контракт с модельным агентством IMG Models Кайя подписала уже через три года после упомянутой выше фотосессии. Еще через год она стала лицом бренда Chrome Hearts, а сейчас представляет косметическую линию Marc Jacobs Beauty. Профессионалы считают, что Кайя сделает не менее головокружительную карьеру, чем ее мать. Кстати, и брат Пресли от нее не отстает, участвует в рекламных кампаниях, например, такого бренда, как Dolce & Gabbana.

Звездная чета Дэвид и Виктория Бекхэм хорошо знает цену популярности. И сам футболист, и его супруга активно снимаются в рекламе и приобщают к этому детей. Так, Ромео Бекхэм, несмотря на юный возраст, уже звезда. В десять лет он стал лицом весенне-летней кампании 2013 года бренда Burberry. Писали, что после этого продажи бренда выросли на тринадцать процентов. Сейчас парень продолжает активно сотрудничать с этой маркой. Всего за одну съемку в кампании рождественской коллекции он заработал семьдесят одну тысячу долларов. Папа и мама могут им гордиться!

Звездные родители разделились на два лагеря: одни прячут малышей от камер папарацци, другие наоборот — привлекают внимание их снимками в социальных сетях. Так, например, аккаунт Гнома Гномыча — Саши Плющенко, сына фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской , насчитывает двести с лишним тысяч подписчиков. Конечно, ведут его от имени мальчика мама и папа. Однако публика в восторге, а рекламные предложения не заставили себя ждать. «Белокурый ангел» позирует для известных брендов, а не так давно принял участие в Неделе моды в Париже.

Дочь другого спортсмена — футболиста «Локомотива» Руслана Пименова — Кристина стала моделью в три года. Она уже успела поучаствовать в фэшн-показах Dolce & Gabbana, сняться для обложки детской версии Vogue, рекламы Roberto Cavalli и Benetton, а также стать лицом Kinder. Малышку назвали «самой красивой девочкой мира». А ее мама, бывшая модель Гликерия Широкова, публикует снимки дочери во всех социальных сетях. Причем некоторые из них, по мнению подписчиков, вызывают вопросы. Уместен ли макияж на лице маленькой девочки и не слишком ли эротичны ее позы? Впрочем, сама Гликерия считает это полным абсурдом и убеждена, что поступает правильно: «У нас никогда не было цели сделать из ребенка звезду и зарабатывать на ней. Я делаю то, что и тысячи других матерей, которые отдают детей на танцы, в актерские кружки. Хочу, чтобы мой ребенок был занят, занимался творчеством».