«Эвелина парит в воздухе!»: брюки Хромченко создали оптическую иллюзию

Модный эксперт Эвелина Хромченко всегда точно знает, как выглядеть стильно и не попасть впросак. Однако не всегда ее образы приходятся по душе капризной публике сети, и вот на днях модный выход телеведущей подняли на смех из-за длины брюк, которые, полностью скрыв обувь, создали забавную иллюзию парящей в воздухе Эвелины.

Известная ведущая «Модного приговора» на Первом канале Эвелина Хромченко — общепризнанная икона стиля, и потому практически каждое ее появление на публике становится поводом обсудить гардероб знаменитости до самых мелочей. И модный эксперт не разочаровывает своих поклонников, временами подкидывая им новые идеи успешных сочетаний вещей и вечерних образов. Однако капризные пользователи сети нет-нет да отмечают, что теледива сдает позиции и не всегда составляет удачные комплекты, вчистую проигрывая другим, более смелым модницам.

«Идеальный брючный костюм — всегда палочка-выручалочка», — авторитетно заявила Эвелина, позируя на лестнице в элегантном костюме серого цвета. Однако далекие от современных тенденций обыватели не оценили звездный образ, огорченно отметив, что наряд нуждается в услугах швеи. Пользователями сети бросилось в глаза отсутствие обуви у Хромченко, ведь из-под широких штанин не торчали даже носки ее туфель. Из-за этого у многих поклонников создалось ощущение, будто бы знаменитость парит в воздухе. Такое положение дел категорически не устроило диванных экспертов, которые единогласно пришли в выводу, что брюки надо бы укоротить, дабы вновь твердо встать на бренную землю.

«Вот так вот, обувь есть и её нет!» «Пиджак хорошо, брюки нет, обувь не видно, и стоите вы как на ходулях» «Костюм огонь, но создаётся иллюзия, что Эвилина парит в воздухе!» «Где туфли? Брюки трубы. Не идеально» «Нравится образ, но я люблю, когда обувь видно» «Я не смогла бы ходить с такой длиной брюк» «Как-то не очень! Туфлей не видно, образ красив, но вид как на ходулях…» «То, что не видно обуви совсем из под брюк — это так и задумывалось? Просто, на мой взгляд, немного странно смотрятся ноги без обуви»

Юморные подписчики не удержались от своих замечаний, критикуя образ Эвелины Хромченко. Пользователи сети уверены, что с такими длинными ногами, как у Эвелины, отсутствие обуви портит все впечатление, внося дисгармонию в пропорции тела.