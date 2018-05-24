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Модный конструктор: 3 стильных образа с брюками с леопардовым принтом
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Модный конструктор: 3 стильных образа с брюками с леопардовым принтом 

SNCmedia.ru 24 мая 2018
Фото: SNCmedia.ru
1.
Леопардовые брюки — сами по себе уже сложная вещь. Чтобы создать баланс, выбирайте однотонную майку или топ. Но не бойтесь добавить яркие аксессуары и обувь. К примеру, у ARNY PRAHT есть очень много классных и стильных рюкзаков разных цветов. А FKSHM делают самые необычные и модные очки.
2.
Удобные шлепки с меховой стелькой, уютный вязаный кардиган и легкие брюки клеш — идеальный образ для приятного летнего вечера. Разбавьте наряд необычной сумкой, как у Ballin, и трендовыми очками.
3.
Не бойтесь сочетать в одном луке сразу несколько принтов. Так, к леопардовым брюкам подбирайте кроп-топ в клетку и дополняйте наряд модными аксессуарами: круглые очки и крупное кольцо отлично завершат образ. А эти мюли Manolo Blahnik вообще никогда снимать не захочется.
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