В кинотеатре на Маршала Рыбалко покажут видеоролики современных российских дизайнеров

Показ пройдет в рамках Первого российский фестиваля короткометражного кино о моде Be In One Films.

— В конкурсе видеоработ о моде участвовали 120 российских дизайнеров, художников, фотографов и режиссеров. После показа в «Юности» состоится дискуссия с участием членов жюри конкурса — Анны Сотниковой , Саши Мадемуазель, Ильи Томашевича и других. Разговор будет о роли кино как медиума для моды, о понятии фэшн-фильма как такового, — сообщили в пресс-службе сети кинотеатров «Москино».

Мероприятие состоится 2 июня в 14.30. Вход свободный, регистрация по ссылке. Возрастное ограничение: 18+. Кинотеатр «Юность» находится по адресу: ул. Маршала Рыбалко, д. 1. (ео)