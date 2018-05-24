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В кинотеатре на Маршала Рыбалко покажут видеоролики современных российских дизайнеров
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В кинотеатре на Маршала Рыбалко покажут видеоролики современных российских дизайнеров 

Управа района Щукино 24 мая 2018
Фото: Управа района Щукино
Показ пройдет в рамках Первого российский фестиваля короткометражного кино о моде Be In One Films.
— В конкурсе видеоработ о моде участвовали 120 российских дизайнеров, художников, фотографов и режиссеров. После показа в «Юности» состоится дискуссия с участием членов жюри конкурса — Анны Сотниковой, Саши Мадемуазель, Ильи Томашевича и других. Разговор будет о роли кино как медиума для моды, о понятии фэшн-фильма как такового, — сообщили в пресс-службе сети кинотеатров «Москино».
Мероприятие состоится 2 июня в 14.30. Вход свободный, регистрация по ссылке. Возрастное ограничение: 18+. Кинотеатр «Юность» находится по адресу: ул. Маршала Рыбалко, д. 1. (ео)
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