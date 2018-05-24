Свободные джинсы: с чем носить, чтобы не выглядеть полной?

Широкие джинсы прибавляют как минимум пять сантиметров в ширину. С чем их носить, чтобы не казаться толстухой? Модницы придумали несколько эффектных сочетаний.

С романтичным топом

Топ Vivetta, цена: 33 000 руб. ; джинсы Carhatt, цена: 7 000 руб. ; туфли Gucci, цена: 45 000 руб. ; сумка Marc Cross, цена: 200 000 руб.

Нежный образ легко создать при помощи объемного хлопкового топа. Его можно заправить в джинсы или оставить навыпуск. Непринужденности образу придаст сумка в виде плетеной корзинки. Обувь желательно выбирать на устойчивом каблуке четкой геометрической формы. Туфли визуально вытянут силуэт и сделают его более графичным.

С объемным свитером

Свитер Kenzo, цена: 20 000 руб. ; джинсы Kenzo, цена: 18 000 руб. ; туфли Fendi, цена: 60 000 руб. ; сумка Sara Battaglia, цена: 30 000 руб.

Кто сказал, что две объемные вещи в одном аутфите — это слишком? Героини стритстайла развенчали этот миф. Объемный образ выглядит необыкновенно стильно. Главное, надеть босоножки на достаточно высоком каблуке. Именно эта деталь не позволит широким брюкам сделать вас массивной.

C джинсовой курткой или жакетом

Джинсы Victoria Beckham, цена: 23 000 руб. ; жакет Sonia Rykiel, цена: 50 000 руб. ; сумка Salvatore Ferragamo, цена: 60 000 руб. ; мюли Saint Laurent, цена: 35 000 руб.

Денимовый total look не покидает вершину модного олимпа. Свободные джинсы можно носить с приталенной джинсовой курткой или жакетом. Очень важно сделать акцент на талии при помощи пояса или широкого ремня. Именно этот стилистический прием сделает образ элегантным. Финальным штрихом станут мюли на высоком каблуке.

Со свитшотом

Джинсы Simon Miller, цена: 25 000 руб. ; свитшот Kenzo, цена: 15 000 руб. ; туфли Casadei, цена: 40 000 руб. ; сумка Gucci, цена: 120 000 руб.

Спортивный стиль полюбился Stella McCartney, Kenzo и Tommy Hilfiger. Модницы разделили эту страсть и придумали смелое сочетание: спортивный свитшот плюс широкие джинсы. Чтобы сделать образ дороже, лучше надеть черные лодочки на высокой шпильке и взять в руки клатч на тонкой цепочке.

Свитшот «Миллениум» от Маши Горячевой, цена: от 4 890 руб., заказать: +7 (917) 105-04-06 Свитшот «Миллениум» от Маши Горячевой, цена: от 3 490 руб., заказать: +7 (917) 105-04-06 С топом с оборками

Джинсы Vivienne Westwood, цена: 14 000 руб. ; топ Anna October, цена: 15 000 руб. ; босоножки Versace, цена: 40 000 руб. ; сумка Marni, цена: 120 000 руб.

Топ с оборками составит отличный дуэт со свободными джинсами из темного денима. Особенно запоминающийся образ получится, если модель джинсов будет немного укороченной, тогда изящную щиколотку подчеркнут босоножки с узким ремнем. Ансамбль дополнит сумочка в технике колорблокинг.

Топ с оборками «Холли», Michal Negrin, цена: от 27 950 руб., заказать: +7 (981) 126-16-92 Топ с оборками «Холли», Michal Negrin, цена: от 27 950 руб., заказать: +7 (981) 126-16-92 Узнать о стильных джинсах больше:

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