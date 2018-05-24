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Анастасия Решетова прошлась по улице без юбки
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Анастасия Решетова прошлась по улице без юбки 

WDay.ru 24 мая 2018
Фото: WDay.ru
В таком виде девушка отправилась на экономический форум в Санкт-Петербурге.
Президент Франции Эммануэль Макрон, директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард, главный редактор холдинга Bloomberg Джон Миклетвейт… и прочие, прочие сильные мира сего соберутся в эти дни на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) и, одетые в солидные костюмы с иголочки, будут рассказывать о глобальных проблемах и путях выхода из них… Тоска, да и только! Другое дело — наша Анастасия Решетова. Чтобы как-то скрасить это скучное (хоть и важное) мероприятие, на него отправилась одна из самых красивых девушек России. Причем к дресс-коду она отнеслась внимательно: пиджак надела.
Но — больше ничего.
Анастасия Решетова знает толк в дресс-коде на серьезных форумах
Ни юбки, ни брюк — только длинные загорелые ноги, способные отвлечь от серьезных дум любого экономиста. Впрочем, насчет того, требуются ли они тут, у нас закрались сомнения: очень уж этот пиджак смахивает на платье. То есть, может, это и не пиджак вовсе, а платье такое — просто ультракороткое и столь затейливого фасона, что больше похоже на пиджак. В общем, если гости ПЭМФ заскучают, им есть что обсудить, помимо докладов. К тому же, как бы там ни было, а лифчик этот наряд не скрывает: модель еще и грудью сверкнула для большей пикантности.
Интересно, а кого же из крутых чиновников отправилась послушать сама Анастасия? А слушать она будет… Земфиру. «Настроение слушать Земфиру и мечтать. Чем я сейчас и займусь на специальном островном событии в честь ПМЭФ-2018 „Коммерсантъ“! Питер, я люблю тебя!» — призналась Решетова у себя в Instagram. И поступила мудро: если бы она отдала предпочтение одному из спикеров, другие бы наверняка обиделись.
Принять участие в опросе «А теперь серьезно: это пиджак или платье?» в полной версии материала на сайте Woman's Day  Располневший Тимати вышел в свет со стройной Решетовой
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