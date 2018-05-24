Анастасия Решетова прошлась по улице без юбки

В таком виде девушка отправилась на экономический форум в Санкт-Петербурге.

Но — больше ничего.

Анастасия Решетова знает толк в дресс-коде на серьезных форумах

Ни юбки, ни брюк — только длинные загорелые ноги, способные отвлечь от серьезных дум любого экономиста. Впрочем, насчет того, требуются ли они тут, у нас закрались сомнения: очень уж этот пиджак смахивает на платье. То есть, может, это и не пиджак вовсе, а платье такое — просто ультракороткое и столь затейливого фасона, что больше похоже на пиджак. В общем, если гости ПЭМФ заскучают, им есть что обсудить, помимо докладов. К тому же, как бы там ни было, а лифчик этот наряд не скрывает: модель еще и грудью сверкнула для большей пикантности.

Интересно, а кого же из крутых чиновников отправилась послушать сама Анастасия? А слушать она будет… Земфиру. «Настроение слушать Земфиру и мечтать. Чем я сейчас и займусь на специальном островном событии в честь ПМЭФ-2018 „Коммерсантъ“! Питер, я люблю тебя!» — призналась Решетова у себя в Instagram. И поступила мудро: если бы она отдала предпочтение одному из спикеров, другие бы наверняка обиделись.

Принять участие в опросе «А теперь серьезно: это пиджак или платье?» в полной версии материала на сайте Woman's Day Располневший Тимати вышел в свет со стройной Решетовой

Как стирать пиджак в стиральной машине и руками

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