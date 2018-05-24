Поисковик модной одежды Lyst привлек инвестиции от владельца Louis Vuitton

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В компании Lyst не раскрыли объем привлеченных инвестиций в последнем раунде, в котором приняли участие и другие инвесторы. По информации издания, объем инвестиций мог составить от $67 млн до $134 млн Компания использует привлеченные средства для выхода на новые рынки и запуск на новых языках, а также направит инвестиции на улучшение поисковых алгоритмов. В ближайшие полтора года компания хочет расширить свое присутствие в Европе и Азии. Сейчас бизнес проекта сосредоточен на американском рынке.

Скриншот главной страницы поисковика Lyst

В Lyst создали поисковик, который позволяет объединить в одну корзину товары от отдельных модных брендов вместе с товарами на мультибрендовых сайтах. Проект зарабатывает на комиссии от продаж.

Издание отмечает, что сейчас люксовые бренды выходят на рынок электронной торговли, пытаясь привлечь молодых клиентов (в особенности — покупателей из Китая), которым удобнее покупать товары в сети.

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