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Поисковик модной одежды Lyst привлек инвестиции от владельца Louis Vuitton
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Поисковик модной одежды Lyst привлек инвестиции от владельца Louis Vuitton 

Inc. 24 мая 2018
Фото: Inc.
Фото: iStock
Конгломерат LVMH, которому принадлежит бренд Louis Vuitton, инвестировала в лондонский стартап Lyst, создавший онлайн-поисковик модной одежды. Об этом пишет The Guardian.
В компании Lyst не раскрыли объем привлеченных инвестиций в последнем раунде, в котором приняли участие и другие инвесторы. По информации издания, объем инвестиций мог составить от $67 млн до $134 млн  Компания использует привлеченные средства для выхода на новые рынки и запуск на новых языках, а также направит инвестиции на улучшение поисковых алгоритмов. В ближайшие полтора года компания хочет расширить свое присутствие в Европе и Азии. Сейчас бизнес проекта сосредоточен на американском рынке.
Скриншот главной страницы поисковика Lyst
В Lyst создали поисковик, который позволяет объединить в одну корзину товары от отдельных модных брендов вместе с товарами на мультибрендовых сайтах. Проект зарабатывает на комиссии от продаж.
Издание отмечает, что сейчас люксовые бренды выходят на рынок электронной торговли, пытаясь привлечь молодых клиентов (в особенности — покупателей из Китая), которым удобнее покупать товары в сети.
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