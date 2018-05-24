«Очень даже симпатично»: образ Екатерины Шпицы угодил поклонникам

Молодая российская актриса Екатерина Шпица посетила закрытый премьерный показ фильма «Черновик», снятого по одноименному фэнтезийному роману Сергея Лукьяненко . Девушка появилась перед репортерами в элегантном образе, которым сама почему-то оказалась недовольна.

В столичном кинотеатре «Октябрь» состоялся долгожданный премьерный показ экранизации фантастического романа Сергея Лукьяненко «Черновик». Фильм готовился к выходу довольно долгое время, но, судя по отзывам звездных гостей, ожидание себя в полной мере оправдало. Среди прочих именитых зрителей на вечере присутствовала и очаровательная актриса Екатерина Шпица.

Девушка предстала перед прессой в элегантном образе, выбрав для светского выхода классическое черное мини-платье, дополнив его босоножками на высоком каблуке и красной сумкой. «Иногда случается непредвиденный „чёрный“ юмор. Ну стоило догадаться, что прессвол „Черновика“ будет чёрным, а дорожка как всегда красной. Тем не менее что-то меня незримо толкнуло к слиянию со стеной. Хотя мне было все равно энергетически очень хорошо…», — шутливо написала явно недовольная своим внешним видом актриса.

А вот ее поклонники были отнюдь не так категоричны в суждениях и оставили немало теплых слов поддержки в ее Инстаграм-аккаунте. «Да нормально платье смотрится на фоне стены, стильно, красиво, не переживай» «И снова — зачёт! Отлично выглядишь, не заморачивайся» «Нормально! Вот если бы платье было длинным и без яркой сумочки, то был бы провал. А так очень даже симпатично: ножки, губы, ремешок» «Шикарный образ, это стена теряется» «Да на Вас хоть мешок одень всё равно глаз не оторвать» Стоит отметить, что Екатерина относится к той счастливой категории звезд, которых нечасто ругают в сети за промахи. Но случаются малоприятные комментарии и в ее адрес. К примеру, несколько дней назад девушку жестко осудили за то, что она предстала перед публикой без нижнего белья.