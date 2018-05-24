Первая коллаборация Наташи Туровниковой и Cocos Moscow: унисекс-вещи для жизни в мегаполисе 

Стилист, дизайнер, журналист, диджей — все это об одной из самых известных светских девушек Наташе Туровниковой, с которой бренд минималистично одежды Cocos Moscow создал свою первую коллаборацию. В неё вошли вещи унисекс, которые, будут сидеть идеально и на мужчинах, и на женщинах. Это та самая история про вещи из гардероба бойфренда. Теперь тебе не придётся «арендовать» их, можно просто купить собственные и выглядеть так же круто. В этом уже убедились Виталий Козак, Алексей и Джордж Киселевы и другие друзья Туровниковой. Теперь твоя очередь.
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/pervaya-kollaboratsiya-natashi-turovnikovoj-i-cocos-moscow-uniseks-veshhi-dlya-zhizni-v-megapolise-2/