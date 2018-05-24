Удав, который проглотил слона: герои любимой сказки Экзюпери в новой коллекции Ballin 

Новая коллекция Ballin стала символом благотворительного проекта в поддержку женщин и детей. Шесть ярких моделей необычной формы вдохновлены животными и вымышленными персонажами сказки Экзюпери, которых главный герой встречает во время своего путешествия. Бренд посвятил капсулу организации «Маленький принц»: ассоциация помогает детям, которых забрали из семей.
Рекламная кампания для такого доброго проекта не могла не получиться сказочной. Ее лицами стали телеведущая Наташа Стефаненко и модель Эллен Хиддинк. Девушек и саму коллекцию на фоне живописных декораций (планеты, цветы и Лисенка создал художник Мауро Сересини) снял фотограф Симоне Фалчетта.
«Маленькому принцу» Ballin пожертвует 30% выручки от продаж.