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Удав, который проглотил слона: герои любимой сказки Экзюпери в новой коллекции Ballin
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Удав, который проглотил слона: герои любимой сказки Экзюпери в новой коллекции Ballin 

Harper’s Bazaar 24 мая 2018
Фото: Harper’s Bazaar
Новая коллекция Ballin стала символом благотворительного проекта в поддержку женщин и детей. Шесть ярких моделей необычной формы вдохновлены животными и вымышленными персонажами сказки Экзюпери, которых главный герой встречает во время своего путешествия. Бренд посвятил капсулу организации «Маленький принц»: ассоциация помогает детям, которых забрали из семей.
Рекламная кампания для такого доброго проекта не могла не получиться сказочной. Ее лицами стали телеведущая Наташа Стефаненко и модель Эллен Хиддинк. Девушек и саму коллекцию на фоне живописных декораций (планеты, цветы и Лисенка создал художник Мауро Сересини) снял фотограф Симоне Фалчетта.
«Маленькому принцу» Ballin пожертвует 30% выручки от продаж.
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