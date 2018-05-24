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Горячие бекстэйдж кадры новой кампании Tommy Hilfiger с Винни Харлоу и Хейли Болдуин стали доступны в сети
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Горячие бекстэйдж кадры новой кампании Tommy Hilfiger с Винни Харлоу и Хейли Болдуин стали доступны в сети 

WMJ.ru 24 мая 2018
Фото: WMJ.ru
Новая осенняя коллекция Tommy Hilfiger посвящена иконам стиля в мире моды, искусства, музыки и развлечений. Модели Хейли Болдуин и Винни Харлоу идеально подходят для новой кампании.
Бренд, сотрудничавший ранее с Наоми Кэмпбелл, Джиджи Хадид, Иман и Бейонсе, решил кардинально изменить своих амбассадоров и пригласил к сотрудничеству двух восходящих звезд американского моделинга, которые пока незаслуженно остаются в тени. Хейли и Винни станут лицом женской капсульной коллекции TOMMY ICONS Осень 2018.
«В будущем они, несомненно, станут признанными иконами стиля, мощная энергетика и внутренний темперамент которых не могут остаться незамеченными», — прокомментировал сотрудничесто Томми Хилфигер. Коллеккция, судя по фотографиям с бэкстейджа, будет в золотом, темно-синем и кремовом цвете.
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Текст: Мария Махова
Фото: архивы пресс-служб
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