Украшения, которые вам нужно успеть купить на распродаже

Единственный минус интернет-распродаж — это то самое знакомое многим чувство, когда вы влюбляетесь в вещь еще при первом взгляде на маленькое изображение в каталоге, а потом переходите по ссылке и обнаруживаете грустное sold out, или «нет в наличии». В этом смысле распродажи вообще похожи на соревнования по бегу: кто быстрее, тот и пришел раньше всех к победе. Жаль, что от такого увлекательного «вида спорта» еще и калории не сжигаются, тогда даже спортзал можно было бы временами пропускать в охоте на специальные акции. Чтобы подогреть шопинг-аппетит, мы подготовили для вас в этой подборке украшения из золота с максимальными скидками. Успейте купить, пока вас не опередили другие «спортсменки»!

Золотые серьги с изумрудами и бриллиантами

Похоже, мы нашли свои идеальные повседневные серьги без каких-либо недостатков. Во-первых, эта пара выглядит ярко и смело, а во-вторых, продается со скидкой 70 процентов, и это несмотря на изумруды и бриллианты.

Серьги SL, желтое золото, изумруды, бриллианты (заказать)

Золотая подвеска с жемчугом и бриллиантами

Жарким летом вам, скорей всего, захочется забыть о массивных украшениях и вместе с легкими платьями носить вот такие миниатюрные и остромодные нынче подвески. Именно этот экземпляр привлек нас своим нетривиальным дизайном и блеском бриллиантов.

Подвеска SL, розовое золото, жемчуг, бриллианты (заказать)

Золотое кольцо с рубинами и бриллиантами

Выгодное предложение для такого необычного аксессуара: в этом С-образном кольце присутствует почти полсотни бриллиантов и два роскошных розовых рубина как два центральных камня в композиции.

Кольцо SL, розовое золото, рубины, бриллианты (заказать)

Наручные часы в корпусе из металла

Не золото и не бриллианты, но зато как блестит! Этот блистательный во всех смыслах аксессуар уж точно будет напрашиваться на комплименты буквально ежедневно и заслуженно получать их в ответ.

Часы SL (заказать)

Золотой браслет с фианитами

В моде тонкие браслеты все еще переигрывают любые массивные модели. Если вы ищете такой, который точно продержится на пике не один сезон подряд, то опирайтесь на хитро обыгранную классику, как в этой лаконичной модели.

Браслет Sokolov, розовое золото, фианиты (заказать)

Золотое кольцо с бриллиантами

Баловать себя нужно как по поводу, так и без него, и особенно в сезон распродаж. Ведь когда еще вы отыщете украшение с почти двумя сотнями бриллиантов по такой выгодной цене?

Кольцо SL, белое золото, бриллианты (заказать)

Золотые серьги с фианитами

Millennial pink, он же самый популярный оттенок розового у миллениалов, — это нежная смесь пудрового розового с пастельным. На выходе получается аппетитный цвет, который прекрасно подходит для летней жары — в шелке, в трикотаже, в коже или в ювелирных украшениях.

Серьги «Ювелиры Северной столицы», розовое золото, фианиты (заказать)

Золотой зажим для галстука с фианитами

Не оставим без внимания и мужчин: для них на распродаже ювелирных украшений мы подобрали зажим для галстука из розового золота с 70-процентной скидкой.

Зажим для галстука DEL'TA, розовое золото, фианиты (заказать)

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