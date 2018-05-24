Полина Аскери, Евгений Заболотный, Виктория Боня и другие звезды на гала-ужине Philipp Plein 

Кто: Филипп Пляйн, Полина Аскери, Натан, Юлия Прудько, Наталья Давыдова, Петр Аксенов, Инга Берман, Евгений Савин, Анастасия Меськова, Елена Летучая и многие другие.
Что: Гала-ужин по случаю открытия флагманского бутика Philipp Plein в ТЦ «Времена Года».
Где: «Дом Пашкова», Москва.
Когда: 23.05.2018.
Люди говорят: В «Доме Пашкова» прошёл гала-ужин по случаю открытия флагманского бутика Philipp Plein в ТЦ «Времена года». Гостям представили круизную коллекцию 2019, на которую дизайнера вдохновила телевизионная драма «Династия» 80-х годов. В числе первых, кто увидел коллекцию, были Филипп Киркоров, Елена Летучая, Наталья Бардо и другие звёзды. А ведущим программы был Антон Лаврентьев.
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/polina-askeri-evgenij-zabolotnyj-viktoriya-bonya-i-drugie-zvezdy-na-gala-uzhine-philipp-plein/