7 обязательных вещей в спортивной сумке

Поклонники фитнеса любят качественные и красивые спортивные сумки, это не просто решение для транспортировки вещей, а часть образа жизни. Но сама сумка не имеет такого значения, как ее содержимое. Удачная тренировка начинается задолго до визита в зал, ее успешность закладывается на этапе сборки вещей. Потребности каждого человека будут разными, как и направленности тренировок, но определенные вещи должны присутствовать на любом занятии.

Бутылка для воды

Наличие собственной бутылки для воды сэкономит время на постоянных подходах к кулеру и очередях перед ним. Многоразовая спортивная бутылка из качественного пластика или фляга для воды другого плана обязательно должна постоянно находиться в зоне досягаемости. При выборе решения для хранения воды нужно обращать внимание на надежность системы закрывания, чтобы вода не могла разлиться по сумке.

Беспроводные наушники

Проводные наушники низкого качества могут испортить не только тренировку, но и настроение. Качественные беспроводные наушники будут обладать удобной посадкой и защитой от пота, они останутся на месте даже на самой активной тренировке. Уровень звука и наличие басов добавят мотивации для тренировки в зале или на улице.

Запасная спортивная одежда

Если в сумку не помещается запасной одежды, то в ней должен присутствовать хотя бы запасной комплекс белья. Наличие сменной формы принесет комфорт, в нее можно переодеться после напряженной части тренировки, чтобы провести остаток занятия в чистой и сухой одежде. Спортивная одежда сейчас популярна и доступна, поэтому не стоит ограничиваться приобретением одного комплекта, когда можно приобрести сразу два.

Перекус после тренировки

После тренировки важно помочь своему телу восстановиться, пополнить запасы белков и углеводов, для этого в сумке должен находиться приготовленный перекус. Удобным решением будут протеиновые коктейли или батончики, они не займут много места, но поставят в организм много питательных веществ. В питании после тренировки должны сочетаться углеводы и белки в пропорции 3:1 или 4:1, если есть необходимость, то можно выбрать питание без продуктов животного происхождения, глютена или лактозы.

Гигиенические принадлежности

Для того, чтобы не носить лишний вес, следует отдать предпочтение миниатюрам косметических средств — шампуней, гелей для душа и лосьонов для тела. Перед тем, как поместить средства в сумку, их следует упаковать в отдельный пакет, это выручит на случай протечки.

Если после тренировки не получается сразу же принять душ, то при себе нужно иметь сухой шампунь.

Скакалка и эспандеры

Наличие в сумке этих простых спортивных снарядов позволит тренироваться не только в зале, а в любом месте. Как скакалка, так и эспандеры не займут много места и не будут много весить, но они разнообразят тренировку посредством добавления быстрой кардио составляющей.

Мешки для сухой и влажной одежды

Для того, чтобы отделить друг от друга чистую и влажную после тренировки одежду, нужно разделить их по разным спортивным мешкам. Следует выбирать мешки с хорошими застежками с подкладкой из водонепроницаемого материала. Спортивные мешки от добросовестных производителей обладают противомикробной защитой, их можно стирать вместе с вещами.

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