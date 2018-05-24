Преобразившаяся Агата Муцениеце подчеркнула стройную фигуру элегантным платьем

29-летняя Агата Муцениеце актриса и модель. Она успевает не только строить свою карьеру, но и воспитывать двухлетнюю дочь Мию и пятилетнего сына Тимофея вместе со своим супругом Павлом Прилучным. После родов артистка быстро пришла в форму и теперь неустанно хвастается стройной фигурой в купальнике. Не так давно Агата попробовала свои силы в качестве ведущей шоу «Голос». Этот опыт ей пригодился. Сегодня она стала ведущей праздничного концерта «Взрослые и дети», который проходит в «Лужниках».

Муцениеце опубликовала фото, на котором позирует в белоснежном платье с цветочным принтом и широким поясом, подчеркивающим ее осиную талию. Наряд оказался таким нежным и воздушным, что очаровал всех поклонников актрисы. А обновленная стрижка Агаты только придала образу женственности. «Я счастлива быть ведущей. Сколько же людей мне уже сказали про красивое платье», — отметила знаменитость.

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Поклонники восхитились образом артистки и оставили ее сотни комплиментов в соцсетях. «Да, платье просто супер, Агата вы просто красотка», «И очень идет стрижка!», «Агата, ты такая куколка здесь», «Невероятная, женственная, воздушная», «Прическа, платье, образ — все прям именно для вас придумано», — прокомментировали фото подписчики. Отметим, что в обычной жизни Муцениеце предпочитает носить практичную одежду: джинсы, футболки и элегантные костюмы. На сцене же она всегда появляется в очень женственных нарядах.