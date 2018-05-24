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Эмили Ратаковски разучилась подбирать стильные образы
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Эмили Ратаковски разучилась подбирать стильные образы 

Grazia 24 мая 2018
Фото: Grazia
На днях Эмили Ратаковски стала гостьей на премьере триллера в «В темноте», где сыграла одну из главных ролей. К сожалению, произвести фурора на красной дорожке актрисе и модели не удалось. Дело в том, что Эмили выбрала не самое удачный наряд, который вместо того, чтобы подчеркнуть достоинства ее фигуры, испортил весь силуэт. Выдающийся бюст модели был перетянут топом и как будто совсем пропал. Звезда решила сделать акцент на ногах, благодаря высокому разрезу на бедре, но это не спасло положение. Кроме того, казалось, что Эмили чувствует себя крайне не уверенно на публике и постоянно сутулилась, усугубляя ситуацию. Надеемся, что ее новый выход будет куда удачнее этого.
К слову, недавно поклонники раскритиковали прическу модели. Эмили решила примерить короткий парик и прикинуть на себя новый образ, но фанаты заявили, что она потеряла свою женственность и посоветовали никогда не стричься так коротко.
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