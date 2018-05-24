Кара Делевинь показала, какими разными бывают невесты

Соня Морсикова, ответственный редактор ленты новостей

Кара Делевинь по просьбе журнала Vogue заехала в свадебный салон Claire Pettibone в Лос-Анджелесе, где примерила несколько платьев (включая готическое — черное) и один брючный костюм (нет, модель не пародировала Бьянку Джаггер , она предстала в образе жениха!). Кара от всей души повеселилась на съемочной площадке, изображая из себя то гота («Я всегда была очень эмоциональна»), то принцессу («Гарри, посмотри, бабушка одобрит это платье?!»), однако посыл видео серьезный: показать, какими разными бывают современные невесты и какие разные у всех вкусы и предпочтения.

«Не нужно слепо следовать установленным традициям, — уверена Кара. — Меняйте их, подстраивайте под себя, выбирайте то, что именно вам нужно. Необязательно во что бы то ни стало выходить замуж или заводить детей. Делайте то, что считаете нужным, то, что сделает вас счастливыми».

Кстати, Кара Делевинь смотрела прямую трансляцию королевской свадьбы. «Я счастлива за Гарри, — поделилась она своими впечатлениями. — Он смог найти любовь своей жизни. Меган я лично не знаю, хотя слышала про сериал „Форс-мажоры“, мне кажется, она такая девочка-девочка, настоящая принцессочка».

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