Ещё
Кара Делевинь показала, какими разными бывают невесты
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кара Делевинь показала, какими разными бывают невесты 

Sunmag 24 мая 2018
Фото: Sunmag
Соня Морсикова, ответственный редактор ленты новостей
Кара Делевинь по просьбе журнала Vogue заехала в свадебный салон Claire Pettibone в Лос-Анджелесе, где примерила несколько платьев (включая готическое — черное) и один брючный костюм (нет, модель не пародировала Бьянку Джаггер, она предстала в образе жениха!). Кара от всей души повеселилась на съемочной площадке, изображая из себя то гота («Я всегда была очень эмоциональна»), то принцессу («Гарри, посмотри, бабушка одобрит это платье?!»), однако посыл видео серьезный: показать, какими разными бывают современные невесты и какие разные у всех вкусы и предпочтения.
«Не нужно слепо следовать установленным традициям, — уверена Кара. — Меняйте их, подстраивайте под себя, выбирайте то, что именно вам нужно. Необязательно во что бы то ни стало выходить замуж или заводить детей. Делайте то, что считаете нужным, то, что сделает вас счастливыми».
Кстати, Кара Делевинь смотрела прямую трансляцию королевской свадьбы. «Я счастлива за Гарри, — поделилась она своими впечатлениями. — Он смог найти любовь своей жизни. Меган я лично не знаю, хотя слышала про сериал „Форс-мажоры“, мне кажется, она такая девочка-девочка, настоящая принцессочка».
Онлайн-журнал SUNMAG.ME — это всё самое интересное из мира моды, кино и драгоценностей. Актуальные идеи, модные тренды, свежие гороскопы — читайте и смотрите
Sunmag: последние новости
Что носить летом в городе Беспроигрышное сочетание: бежевый + украшения из золота С чем носить боди этим летом?
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самая сексуальная бабушка показала голую грудь17
Как уродует пластическая хирургия8
Фанаты увидели грудь Орловой и попросили одеться114
Звезды-разлучницы, которые увели мужчин из семьи7
Жизнь и смерть самой худой женщины планеты6
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
00:58
Вдова Хворостовского рассказала о смерти мужа
Звёзды
10:59
Как соблазнить любую девушку
Психология
01:00
47-летняя Наргиз разделась для фото
Красота
10:42
Знаменитости, которые отказались от звездной жизни
Звёзды Дети
01:00
Гагарина рассказала, что ест на самом деле
Красота
00:57
Светлана Лобода впервые показала новорожденную дочь
Звёзды
03:38
Пары со скандальной разницей в возрасте
Звёзды
13:42
Как стареют кумиры
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение