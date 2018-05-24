В шахматном порядке: 5 мастхэвов в модную клетку

В Каннах этот принт составил достойную конкуренцию перьях, шелку, бархату, шифону и другим «завсегдатаям» красных ковровых дорожек. За примером далеко ходить не надо — на фотоколле фильма «Уста ангела» Марион Котийяр появилась в клетчатом платье сложного кроя и сразу же покорила присутствующих.

Пожалуй, и нам стоит пополнить гардероб парочкой вещей «в шашечку». А чтобы наряд получился действительно интересным, Grazia рекомендует взять за образец выход французской актрисы и грамотно расставить акценты, добавив лаконичные аксессуары ярких цветов. Внимание стритстайл-фотографов гарантированно!