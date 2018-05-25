«Платье бедной родственницы»: в Сети обсудили наряд Саши Жулиной на последнем звонке

Старшая дочь Татьяны Навки Александра Жулина в эти дни прощается со школьной порой. Для девушки уже отзвенел последний звонок, на который она пришла в скромном платье. В Сети сочли, что безликий наряд совсем не красит юную девушку.

По всей стране одиннадцатиклассники отмечают последний звонок, расставаясь с детством. В школах проходят концерты, ученики благодарят своих педагогов и прощаются с ними. В числе выпускников в этом году оказалась и 17-летняя Александра Жулина, дочка фигуристки Татьяны Навки и тренера Александра Жулина . Именитая спортсменка опубликовала снимок двух своих дочерей, одна из которых уже почти взрослая, а второй только предстоит испытать все трудности и радости школьной жизни.

«Вот и закончилось детство у моей малышки, моей девочки! Казалось, вот ещё вчера ты была такая маленькая, вкусная и сладкая, как Надюша, а сегодня стоишь такая красавица и умница, моя выпускница! Теперь впереди у тебя экзамены, незабываемая студенческая пора, а дальше взрослая, сложная, но безумно интересная жизнь! Пусть все твои мечты и цели осуществятся, моя любимая Саша Жулина», — написала Татьяна Навка. Для последнего звонка Александра выбрала дымчатое платье, украшенное белыми бусинами. Однако большинство подписчиков супруги пресс-секретаря президента РФ решили, что оно выглядит совсем уж скромно и уныло. Татьяну Навку даже обвинили в том, что она специально плохо одевает Сашу, чтобы лучше выглядеть на ее фоне.

«Почему у вашей дочи всегда такие неудачные наряды? Отдайте ей свой гардероб, что за грязно-голубое платье?» «Будто специально у Вас платье всегда лучше, чем у нее. Аж жалко девушку» «Странный выбор цвета платья, оно ее не красит» «Платье бедной родственницы» «Саша повзрослела, просто красавица! Время летит! Пусть ее путь во взрослую жизнь будет легким и удачливым!» Видимо, в этом году у выпускниц не в почете давняя традиция надевать на последний звонок школьную форму. Так, черное платье, а не белый фартук и банты выбрала и дочка Стриженовых Александра, которая тоже в этом году заканчивает обучение в школе. Однако комментаторы в Сети сочли ее наряд неуместным для трогательного праздника прощания с детством.