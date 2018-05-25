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Кендалл Дженнер переборщила с украшениями, стараясь затмить конкуренток
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Кендалл Дженнер переборщила с украшениями, стараясь затмить конкуренток 

Teleprogramma.pro 25 мая 2018
Фото: Teleprogramma.pro
Кендалл Дженнер Фото: Eric GAILLARD/REUTERS
22-летняя американка решила доказать, что она не зря стала самой высокооплачиваемой моделью планеты (заработав в прошлом году, по версии Forbes, 22 млн долларов). И что каждый сантиметр ее точеного тела стоит потраченных на него гонораров. В Каннах платья Кендалл были одно прозрачнее другого, так что прелести манекенщицы были у всех на виду. Когда твоя старшая сестра — Ким Кардашьян, есть на кого равняться!
Cтилист-имиджмейкер Алена Миллен*. * Мнение эксперта может не совпадать с позицией журнала.
— Честно говоря, не сразу заметила голое платье модели. Первое, что бросилось в глаза, — это массивные украшения и неуместная брошка. Она-то мне и подсказала, что модель метит в топ-чарт самых сексуальных и готова побороться за лидерство с Ириной Шейк. Образ Кендалл мне нравится, платье невероятное, украшения потрясающие. Убрать брошку — и будет идеально.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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