Легендарные вещи: всё, что вы ещё не знаете о туфлях Christian Louboutin

1 Почему у туфель Christian Louboutin красная подошва? Достоверной информации, как Кристиан Лубутен (фамилия дизайнера и одноименная марка произносятся именно так) придумал эффектный штрих — красную подошву своей обуви — нет. Наиболее популярные версии расходятся в деталях, но сходятся в главном: вдохновением для тогда ещё начинающего дизайнера обуви послужил красный лак для ногтей. Идея «покрасить» подошву в алый цвет оказалась удачной — фирменный штрих сразу же запомнился, и самые модные девушки 90-х облачились в «те самые» туфли на красной подошве. И носят их до сих пор.

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Фото: Global Look 2 Чем красят подошву туфель Christian Louboutin? Первые эксперименты с красной подошвой Кристиан Лубутен, действительно, проводил с лаком для ногтей. Так что героиня клипа группы «Ленинград» «На Лабутенах» действовала в лучших традициях маэстро высоких каблуков Кристиана Лубутена. Такой вариант подходил для дефиле по подиуму, но чтобы пустить в продажу коллекцию обуви на красной подошве, дизайнеру пришлось поработать над составом особой краски. Её рецепт держится в строжайшей тайне.

Бутик Christian Louboutin (фото: Global Look)

3 3 культовых модели туфель Christian Louboutin, которые изменили мир моды Pigalle. Классические лодочки с заострённым мысом и глубоким «декольте», приоткрывающим пальцы, на тонком каблуке высотой 12 см. Туфли на все времена, подходящие к любому наряду. Лучший выбор — чёрные или соответствующий оттенку вашей кожи нюд из широкой палитры марки.

Фото: Instagram.com Фото: Instagram.com Фото: Global Look

So Kate. Модель посвящена красавице Кейт Мосс . Еще их называют «идеальные лодочки». Изгиб арки у них ещё выше, мыс сильнее заужен, пальцы приоткрыты больше, чем в модели Pigalle. Носить их могут только астеничные красавицы с узкой стопой.

Фото: Instagram.com Daffodile. Самое спорное и скандальное творение «Короля обуви». За Daffodile закрепилось меткое прозвище «копытца», что никак не сказалось на их популярности. Двойная платформа плюс тонкий каблук высотой 16 см — рецепт «бесконечных ног», которым не брезгуют Леди Гага (для которой и была придумана модель), а также Виктория Бэкхем Ким Кардашьян и другие знаменитости.

Фото: Instagram.com 4 Кто из знаменитостей носит туфли Christian Louboutin? Туфли Christian Louboutin стали символом статуса и стиля. Их выбирают и деловые женщины, такие как супруга президента США Мелания Трамп, и успешные модели, как Барбара Мейер, и звёзды бодипозитива, как певица Рианна, и признанные иконы стиля, как бесподобная Мелита Тоскан дю Плантье. И конечно, их носит блистательная Блейк Лайвли, муза Кристиана Лубутена, которой дизайнер посвятил модель босоножек с разноцветными ремешками, которую так и назвал: Блейк.

Актриса и модель Барбара Мейер в туфлях Christian Louboutin (фото: Instagram.com)

Мелания Трамп нередко отдаёт предпочтение туфлям Christian Louboutin даже на официальных мероприятиях (Фото: Global Look)

Мелания Трамп нередко отдаёт предпочтение туфлям Christian Louboutin даже на официальных мероприятиях (Фото: Global Look)

Маэстро гламурной обуви Кристиан Лабутин и его муза, актриса Блейк Лайвли (Фото: Instagram.com)

Маэстро гламурной обуви Кристиан Лабутин и его муза, актриса Блейк Лайвли (Фото: Instagram.com)

Певица Рианна одна из ценительниц обуви Christian Louboutin (фото: Instagram.com)

Актриса и продюсер Мелита Тоскан дю Плантье и Кристиан Лубутен на прогулке по Парижу. Угадайте, какие туфли на Мелите? (фото: Global Look)

5 Christian Louboutin: что новенького в коллекции весна-лето 2018? Помимо классических цветовых решений, обратите внимание на модели с пластиковыми вставками, мюли в разных цветовых решениях на удобном каблуке, замшевые лоферы, расшитые пайетками, босоножки Antonana, декорированные стилизованными жемчужинами и удобные летние сапоги на плоском ходу.

Туфли Degrastrass PVC, Christian Louboutin

Мюли Barry, Christian Louboutin

Лоферы Eltonetta, Christian Louboutin

Туфли Antonana, Christian Louboutin

Летние сапоги Christian Louboutin

Ещё в летней коллекции найдутся удобные сандалии, мужские мокасины и классические женские туфли в новой палитре.