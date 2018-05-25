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Кабмин определил, какого цвета будет форма у Росгвардии
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Кабмин определил, какого цвета будет форма у Росгвардии 

Парламентская газета 25 мая 2018
Фото: Парламентская газета
Основными цветами в форме сотрудников Росгвардии станут синий и тёмно-синий, канты одежды будут красного и крапового цвета, лампасы — красные. Соответствующее постановление Правительства, урегулировавшее вопросы вещевого обеспечения служащих войск нацгвардии, вступило в силу 25 мая.
Документом также были предусмотрены особенности формы сотрудников различных подразделений. Определено, что одежда ОМОНовцев и СОБРовцев различается тем, что первые носят шерстяной берет чёрного цвета, а вторые — тёмно-синего. Кроме того, служащим, выполняющим служебно-боевые задачи в особых условиях, разрешается использование спецобмундирования и одежды маскирующих расцветок.
Также кабмином установлены описание форменной одежды и знаков различия, общие положения о вещевом обеспечении и нормы снабжения вещевым имуществом Росгвардии, в том числе одеждой, постельным бельём, мылом и другими расходными материалами. Например, установлено, что форменная одежда для женщин включает более 45 единиц наименований. Среди них: рубашка типа «поло» синего цвета, шапка меховая из овчины, пальто шерстяное, демисезонная кожаная куртка, шерстяной жакет.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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