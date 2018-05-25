Кабмин определил, какого цвета будет форма у Росгвардии

Основными цветами в форме сотрудников Росгвардии станут синий и тёмно-синий, канты одежды будут красного и крапового цвета, лампасы — красные. Соответствующее постановление Правительства, урегулировавшее вопросы вещевого обеспечения служащих войск нацгвардии, вступило в силу 25 мая.

Документом также были предусмотрены особенности формы сотрудников различных подразделений. Определено, что одежда ОМОНовцев и СОБРовцев различается тем, что первые носят шерстяной берет чёрного цвета, а вторые — тёмно-синего. Кроме того, служащим, выполняющим служебно-боевые задачи в особых условиях, разрешается использование спецобмундирования и одежды маскирующих расцветок.

Также кабмином установлены описание форменной одежды и знаков различия, общие положения о вещевом обеспечении и нормы снабжения вещевым имуществом Росгвардии, в том числе одеждой, постельным бельём, мылом и другими расходными материалами. Например, установлено, что форменная одежда для женщин включает более 45 единиц наименований. Среди них: рубашка типа «поло» синего цвета, шапка меховая из овчины, пальто шерстяное, демисезонная кожаная куртка, шерстяной жакет.