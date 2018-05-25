Как подчеркнуть сексуальность и не выглядеть пошло

Подчеркнуть формы, приоткрыть ключицы, показать ноги или декольте — нам, девочкам, порой так и хочется выглядеть максимально сексуально. Однако, если чуть перегнуть — вся магия тут же пропадает, а на тебя навешивается сама знаешь какой ярлык. Чтобы этого не случилось, стоит соблюдать несколько простых правил… или взять на заметку наши современные и стильные идеи.

Подключи фантазию

Ты, наверняка, ни раз слышала, как мужчины обожают мини и считают девушку в такой юбке очень сексуальной. Но ты ведь знаешь, что если открыть ноги — лучше прикрыть все остальное, чтобы не казаться ветряной. А летом так не хочется это делать!

Мы придумали дерзкий, сексуальный и, что очень удивительно, сдержанный аутфит на основе костюма из денима: юбки и жакета. Но предлагаем носить его с кроп-топом. Самое то для теплых летних вечеров. Кстати, возбми на заметку, что вместо топа можно носить верх от купальника. Так уже поступают многие модные блогеры.

Sexy Casual

Самый простой casual аутфит можно сделать женственным и сексуальным буквально за пару минут. За базу берем отлично сидящие джинсы, это могут быть и скинни, и буткат, но мы выбрали слегка свободнуб модель с прямым кроем брючин. Посадка должна быть medium, ведь, будем честными, заниженная или наоборот высокая идет не каждой. Дополняем деним топом в бельевом стиле или же топом с V-образым вырезом и на тонких бретелях, надеваем яркие лодочки, массивные серьги, берем statement bag и с высоко поднятой головой отправляемся, например, на свидание.

Для этого образа важно, чтобы топ был из неблестящей ткани, без лишней фурнитуры и, желательно, темного цвета, а на джинсах не было откровенных дыр.

Классика Коко

Знаменитая Коко Шанель говорила: "Одеться, как Шахерезада легко. Подобрать маленькое черное платье — труднее. " И как же она оказалась права. Стоит только взглянуть на звезд с красных ковровых дорожек. Бриллианты, прозрачные ткани, мини-длина и декольте — селебрити делают все, чтобы привлечь к себе внимание. Порой, конечно, перегибают палку и образы из женственнных превращаются в пошлые.

Чтобы такого не происходило с тобой, возьми на вооружение главный прием Коко Шанель и подбери себе черное мини-платье. Простой крой и темный цвет создадут нужный баланс, даже если ты выберешь наряд с декольте или открытой спиной. Дополни образ светлыми аксессуарами, чтобы окончательно смягчить удар.