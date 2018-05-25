Модные тренды: 25 слитных купальников, в которых вы будете неотразимы на пляже

Пора летних отпусков с каждым днем все ближе, а старый купальник уже приелся и не подходит для выезда на море? Самое время ознакомиться с модными тенденциями среди слитных купальников, чтобы быть самой стильной на пляже. Модные тренды: 25 слитных купальников, в которых вы будете неотразимы на пляжеЕсли душа просит романтики, и вы никак не можете расстаться

с любимым платьем с кружевами и цветами, то приобретите себе подобный купальник.

В таком вы даже в море будете выглядеть по романтичному стильно. Полосатый принт уже вписал себя в историю, как тенденция,

которая не выходит из моды. Этим летом будут в моде яркие полосатые купальники

самых ярких расцветок и необычных расположений полосок. Горох, как и полоска, находится вне времени, что доказывает летняя тенденция на купальники с гороховым принтом. Поэтому если вы любительница пин-апа в его лучших традициях, то такой вариант купальника точно

вам подойдет. Отличные для приверженцев спортивного образа жизни!

Если вам купальник нужен для тренировок, но одновременно вы хотите поразить

чужое воображение своим стилем, то в этом сезоне спортивные купальники очень даже в моде. Тренд на хромированные образы продолжает свой путь по модному миру, поэтому даже среди купальников можно найти такие космические

модели. В этом сезоне дизайнеры решили переосмыслить застежки.

Теперь, чтобы не отстать от трендов, покупайте купальники, у которых завязки и молнии находятся спереди, а не сзади. Читайте также: Модные тенденции: в каких купальниках нам загорать этим летом Скоро лето: В каких купальниках предпочитают загорать звезды