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«Теперь приодеться бы еще!»: похудевшую Марию Федорову просят не стесняться показывать фигуру
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«Теперь приодеться бы еще!»: похудевшую Марию Федорову просят не стесняться показывать фигуру 

Eva.ru 25 мая 2018
Фото: Eva.ru
Звезда глянца Мария Федорова заметно похудела, чем несказанно радует своих поклонников. Однако почему-то до сих пор гардероб главного редактора журнала «Vogue Russia» соответствует ее прошлым формам, что не может не огорчать поклонников, которые настоятельно рекомендуют знаменитости не стесняться демонстрировать преобразившуюся фигуру.
Главный редактор модного глянцевого журнала «Vogue Russia» Маша Федорова — частый гость на светских мероприятиях столицы. Звезда получает приглашения на многие вечеринки, где неизменно демонстрирует себя в качестве современного и стильного представителя отечественного бомонда. И хотя фигура знаменитости далека от стандартных 90-60-90, это нисколько не мешает Марии блистать на красных дорожках в интересных нарядах.
Впрочем, почитатели отмечают, что в последнее время Маша заметно похудела. По мнению самых восторженных поклонников, избавившись от лишнего веса, Федорова стала выглядеть так молодо, что даже годится в подруги своей дочери. Однако, к огорчению пользователей сети, несмотря на постройневший силуэт, Мария все также скрывает фигуру объемными вещами, прячась под разнообразные плащи, жакеты и накидки, которые уже порядком поднадоели ее почитателям. В особенности ошарашил поклонников льняной плащ, который Федорова надела на презентации капсульной коллекции Ruban for Ekonika.
«Не узнать, так похудела! А все еще кутается в непонятно что!» «Хочется ее одеть по-другому… вес-объем потеряла, но стиль и одежду сменить не спешит!» «Федоровой надо снять уже плащи-жакеты-прочие накидки. Очень прибавляет объема.» «Маша конечно молодца! Теперь приодеться бы еще!» «Марии пора снять все накидки и не стесняться себя показать. Так похудела ведь, а продолжает жить в раковине»
И хотя Мария утверждает, что никогда не стеснялась своего тела, даже похудев, она продолжает выбирать свободный крой платьев для официальных мероприятий. Однако перемены уже начались — главный редактор глянца с начала этого года блистает перед публикой в ярких цветах и сложных принтах, а потому, возможно, и бесформенные накидки в скором времени останутся лежать на полках ее гардероба.
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