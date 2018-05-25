Ещё
«Мода вынуждает это носить?»: очки Анастасии Стоцкой вызвали недоумение
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Мода вынуждает это носить?»: очки Анастасии Стоцкой вызвали недоумение 

Eva.ru 25 мая 2018
Фото: Eva.ru
Анастасия Стоцкая уже неоднократно удивляла интернет-пользователей своим неординарным стилем. Женщина регулярно показывается публике в очках необычной формы и разных цветов, а в этот раз предстала в ослепительных синих.
Анастасия Стоцкая не боится экспериментировать с цветом оправ, и почти всегда поклонники видят её в очках одной формы, но в разном цвете. Артистке нравится выделяться из толпы — с такими яркими аксессуарами её, конечно, невозможно не заметить. Однако публика не смогла по достоинству оценить очередные очки Анастасии. В сети признались, что эта ужасная мода захватила весь мир, и люди повсеместно носят очки странной формы: слишком маленькие, круглые, как у Базилио, узкие, прямоугольные, которые, по словам комментирующих, в принципе не идут никому.
Стоцкой порекомендовали все-таки отдавать предпочтение классике, так как ей совсем не идет образ фрика. По мнению поклонников, нынешняя внешность Анастасии не соответствует её внутреннему миру и характеру, поэтому они считают, что она носит некую маску. Но все же в интернет-пространстве нашлась небольшая часть любителей подобных аксессуаров, которая заверила, что очки Насти безумно стильные, а те, кто считают это безвкусицей, просто ничего не понимают в современной моде. «Ну это же некрасиво, и вы сами это понимаете. Мода вынуждает это носить?» «Правда, Настя, выглядит ни к селу ни к городу..» «Не очень, лучше простые очки носить, вас это не красит» «Вы пытаетесь так самовыражаться? У вас плохо получается»
А недавно очки, которые выбрала Анастасия, сделали её похожей на героиню мультика «Корпорация монстров». Забавное сходство заметили подписчики артистки и, словно сговорившись, принялись писать об этом в комментариях.
Eva.ru: последние новости
«Ноги состарились раньше Елены»: Летучая не угодила длиной платья «Для Мальвины уже старовата»: атласный бант безнадежно испортил образ Жасмин «Сплошная неудачная загадка»: костюм Подольской стал поводом для насмешек
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самая сексуальная бабушка показала голую грудь17
Как уродует пластическая хирургия8
Фанаты увидели грудь Орловой и попросили одеться114
Звезды-разлучницы, которые увели мужчин из семьи7
Жизнь и смерть самой худой женщины планеты6
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
00:58
Вдова Хворостовского рассказала о смерти мужа
Звёзды
10:59
Как соблазнить любую девушку
Психология
01:00
47-летняя Наргиз разделась для фото
Красота
10:42
Знаменитости, которые отказались от звездной жизни
Звёзды Дети
01:00
Гагарина рассказала, что ест на самом деле
Красота
00:57
Светлана Лобода впервые показала новорожденную дочь
Звёзды
03:38
Пары со скандальной разницей в возрасте
Звёзды
13:42
Как стареют кумиры
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение