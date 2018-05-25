«Мода вынуждает это носить?»: очки Анастасии Стоцкой вызвали недоумение

Анастасия Стоцкая уже неоднократно удивляла интернет-пользователей своим неординарным стилем. Женщина регулярно показывается публике в очках необычной формы и разных цветов, а в этот раз предстала в ослепительных синих.

Анастасия Стоцкая не боится экспериментировать с цветом оправ, и почти всегда поклонники видят её в очках одной формы, но в разном цвете. Артистке нравится выделяться из толпы — с такими яркими аксессуарами её, конечно, невозможно не заметить. Однако публика не смогла по достоинству оценить очередные очки Анастасии. В сети признались, что эта ужасная мода захватила весь мир, и люди повсеместно носят очки странной формы: слишком маленькие, круглые, как у Базилио, узкие, прямоугольные, которые, по словам комментирующих, в принципе не идут никому.

Стоцкой порекомендовали все-таки отдавать предпочтение классике, так как ей совсем не идет образ фрика. По мнению поклонников, нынешняя внешность Анастасии не соответствует её внутреннему миру и характеру, поэтому они считают, что она носит некую маску. Но все же в интернет-пространстве нашлась небольшая часть любителей подобных аксессуаров, которая заверила, что очки Насти безумно стильные, а те, кто считают это безвкусицей, просто ничего не понимают в современной моде. «Ну это же некрасиво, и вы сами это понимаете. Мода вынуждает это носить?» «Правда, Настя, выглядит ни к селу ни к городу..» «Не очень, лучше простые очки носить, вас это не красит» «Вы пытаетесь так самовыражаться? У вас плохо получается»

А недавно очки, которые выбрала Анастасия, сделали её похожей на героиню мультика «Корпорация монстров». Забавное сходство заметили подписчики артистки и, словно сговорившись, принялись писать об этом в комментариях.