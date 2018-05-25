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Синди Кроуфорд показала грудь на съемках
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Синди Кроуфорд показала грудь на съемках 

WDay.ru 40 минут назад
Фото: WDay.ru
Бэкстейджи с модной фотосессии попали в сеть.
52-летняя супермодель до сих пор востребованнее многих молодых. Несмотря на то, что на подиум она давно не выходит, Синди по-прежнему снимается для глянцевых журналов и рекламы. На днях прошел ее фотосет на побережье в Малибу.
В сеть попали бэкстейджи с этих съемок. И все желающие смогли по достоинству оценить фигуру Кроуфорд: ведь одно из ее платьев почти полностью открывало шикарный бюст, а между сменой образов она вообще ходила топлес, запахиваясь в кожаную куртку.
При этом совсем недавно казалось, что Синди из признанной красавицы превратилась в обычную тетку. Папарацци поймали ее на прогулке, и на легендарную супермодель она тогда явно не тянула. В длинной юбке и простой футболке фигура звезды казалась совсем бесформенной, да и складочки в области талии было видно отчетливо. Поклонники расстроились: неужели красавица сдает свои позиции?
Ведь, вспомним, не так давно она выложила в социальные сети свое селфи без макияжа. Кроуфорд на снимке сложно узнать: где же выразительные глаза и скулы, шикарные ресницы и брови? Хотя для своего возраста она выглядит неплохо, мелкие морщинки ничуть не портят модель.
Зато теперь-то ясно, что перемены в фигуре объяснялись просто неудачной одеждой. На съемках, в шикарных платьях Кроуфорд по прежнему выглядит роскошно и поддерживает имидж одной их самых сексуальных женщин мира.
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