В Кирове пропала 22-летняя девушка

18 мая в Кирове пропала 22-летняя Анна Соболева , проживающая в доме №2 по улице Кольцова.

Девушка ушла из дома вечером, но назад так и не вернулась. Анну ищут уже целую неделю.

Недавно к поискам подключились волонтеры кировского отряда «Лиза Алерт», которые и рассказали о случившемся.

Приметы Анны: рост 163 см, нормальное телосложение, зеленые глаза, темно-русые длинные волосы (крашеные). Девушка была одета в синюю кофту, черную футболку со стразами и надписью на груди, черные штаны, голубые кроссовки с полосками. С собой она взяла сумку темного цвета на длинной лямке.

Фото — Лиза Алерт Киров