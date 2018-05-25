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В Кирове пропала 22-летняя девушка
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В Кирове пропала 22-летняя девушка 

Vyatka-grad.ru 25 мая 2018
Фото: Vyatka-grad.ru
18 мая в Кирове пропала 22-летняя Анна Соболева, проживающая в доме №2 по улице Кольцова.
Девушка ушла из дома вечером, но назад так и не вернулась. Анну ищут уже целую неделю.
Недавно к поискам подключились волонтеры кировского отряда «Лиза Алерт», которые и рассказали о случившемся.
Приметы Анны: рост 163 см, нормальное телосложение, зеленые глаза, темно-русые длинные волосы (крашеные). Девушка была одета в синюю кофту, черную футболку со стразами и надписью на груди, черные штаны, голубые кроссовки с полосками. С собой она взяла сумку темного цвета на длинной лямке.
Фото — Лиза Алерт Киров
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